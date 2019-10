Vyhlídkové kolo nabízí pohled na Brno s historickými informacemi

Brno 8. října (ČTK) - Zájemci si mohou ode dneška prohlédnout brěnské památky z ptačí perspektivy z vyhlídkového kola na Moravském náměstí. Jízda trvá minimálně pět minut v závislosti na obsazenosti kola. První jízdu si dnes mohli vyzkoušet také novináři.

Kolo je letos v provozu o měsíc dřív než loni, protože brněnští radní chtěli připomenout 100 výročí založení Velkého Brna a výročí 30 let vyhlášení Městské památkové rezervace Brno. Před atrakcí si tak lidé prohlédnou bannery s informacemi o historii města, historickými mapami a fotografiemi. Nechybí ani mapa současných městských částí s uvedeným rokem připojení k Brnu. Grafická část je doplněna i textem popisujícím historické okolnosti a zajímavosti.

Se vstupenkou obdrží návštěvníci kola brožuru, ve které jsou shrnuté všechny významné události obou oslavovaných výročí. V kabinách si pak díky umístěnému panoramatickému schématu ujasní, kde jsou jaké budovy a městské části, které jsou z 33metrové výšky viditelné.

Na vrcholu kola, kam se zájemci podívají minimálně dvakrát během jedné jízdy, jsou vidět Maloměřice, Hády, Vinohrady, Juliánov nebo Komárov. Přehlédnout nejde ani Mahenovo divadlo, kostely svatého Tomáše i Jakuba nebo hrad Špilberk.

Letos je na Moravském náměstí postavené nově vyrobené kolo. To, které minulý rok svezlo několik tisíc lidí, se přesunulo na francouzskou riviéru. Vizuálně se však od sebe kola nijak zásadně neliší.

"Provoz potrvá až do 23. prosince. Přeruší se pouze od 1. listopadu do 22. listopadu, kdy se na Moravském náměstí budou stavět adventní trhy. Jinak bude kolo jezdit každý všední den v závislosti na počasí. Pokud by bylo opravdu ošklivě, atrakce by se neotevřela," řekla mluvčí radnice Kateřina Dobešová. I za podzimního dne bez srážek či silného větru je však vhodné se na projížďku do více než třicetimetrové výšky teple obléct.

Za jízdu se u pokladny platí stejně jako minulý rok 100 korun, děti do 100 centimetrů mají jízdu zdarma. Děti do 15 let mohou na vyhlídkové kolo pouze v doprovodu dospělého. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno v kabině vstávat, houpat s ní nebo konzumovat nápoje a potraviny.