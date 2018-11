Praha - Vyhledávání na internetu neomezuje svým dětem 63 procent rodičů v Česku. Pokud rodiče dětem přístup k nějakému obsahu omezují, jde o sexuálně laděné stránky, odpudivý nebo násilný obsah nebo nenávistný či urážlivý obsah. Ukázala to nová studie Rodič a rodičovství v digitální éře, kterou udělaly Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a mobilní operátor O2.

První kontakt s mobilním telefonem nebo tabletem mají dnešní děti v útlém věku. Rodiče jim dotykové zařízení často půjčí už po prvních narozeninách. Nechtěně se tak podílejí na rozvoji jejich závislostního chování. Vlastní mobil pak děti dostávají s nástupem do školy.

Děti si velmi rychle osvojují dovednosti spojené s moderními technologiemi a internetem. Rodiče za nimi v tomto ohledu výrazně pokulhávají. "Přes 80 procent z nich má základní uživatelské dovednosti - zvládnou napsat e-mail, používat sociální sítě nebo nakoupit zboží online. Většina rodičů tedy není technicky schopna zajistit, aby se jejich dítě nedostalo k závadnému obsahu na internetu," uvedl vedoucí výzkumného týmu a zároveň vedoucí Centra PRVoK PdF Univerzity Palackého v Olomouci Kamil Kopecký. Jen 15 procent rodičů používá k filtrování obsahu na internetu softwarová řešení.

O nějakou formu omezování času stráveného online se sice snaží téměř tři čtvrtiny rodičů, většina z nich se ale spoléhá především na vzájemnou důvěru a ústní dohodu. Rodiče nedokážou správně vyhodnotit rizika v online prostředí, které jejich potomkům hrozí. Nejen proto, že na internetu nejsou technicky příliš zdatní, ale i proto, že více než polovina z nich na něm nic rizikového doposud nezažila. Dokonce se sami mnohdy chovají v online světě nebezpečně - podle průzkumu například pětina z nich sdílí fotografie, na kterých jsou jejich děti částečně obnaženy a je možné určit jejich identitu.

Jedním z fenoménů dětského online světa jsou youtubeři. Svět děti se ale v tomto ohledu se světem jejich rodičů výrazně míjí. Ačkoli devět z deseti rodičů aktivně videa na YouTube sleduje, pouhých 15 procent z nich sleduje samo aktivně i youtubery. Jejich děti přitom světem youtuberů žijí, až 60 procent z nich je sleduje pravidelně, 40 procent rodičů se k nim alespoň občas přidá. Většina rodičů hodnotí youtubery negativně, jejich sledování ale dětem nezakazují a v zásadě ani neomezují.

Do výzkumu se zapojilo 1093 rodičů s dětmi do 17 let ve všech krajích Česka.