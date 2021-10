Praha - Výhled do budoucna není optimistický, Češi a Česko ale zvládli mnohem horší období, řekl v projevu k dnešnímu státnímu svátku premiér Andrej Babiš (ANO). V nejtemnějších dobách podle něj národ vždy držel při sobě. Doufá, že nová vláda bude bojovat za české zájmy. Opětovně lidi vyzval, aby se nechali očkovat. Poděkoval zároveň za důvěru v době, kdy byl premiérem.

Babiš svůj projev přednesl v den, kdy obvykle vystupuje při udělování státních vyznamenání na Pražském hradě prezident. Letos se ceremoniál kvůli hospitalizaci Miloše Zemana nekoná. Podle Babiše by lidé měli prezidentovi popřát co nejrychlejší uzdravení. "Toto je přesně ten moment, kdy bychom měli zkrotit naše případné antipatie a kdy by politika měla jít stranou," řekl.

Poznamenal, že pandemie a situace po volbách atmosféru ve společnosti ještě více rozjitřily a nepomáhá jí ani vývoj doma a ve světě. Zmínil rostoucí ceny energií, nedobrou situaci v automobilovém průmyslu a zvyšování cen. "Z novinových titulků se zdá, že se na nás řítí jedna pohroma za druhou. Možná i nás tak trochu zachvátila nemoc. A možná je to nejen nemoc těla, ale i nemoc duše," řekl. "Ano, ten výhled není zrovna optimistický, ale naše republika a náš národ se dokázal vyrovnat s mnohem horšími obdobími," dodal.

Video: Výhled do budoucna není podle Babiše optimistický, avšak v český národ věří

28.10.2021, 21:40, autor: Úřad vlády ČR, zdroj: ČTK/Video

Uvedl, že se český národ vždy spojil, když cítil ohrožení budoucnosti a svých dětí. "Je pravda, že v následujících letech se budeme muset mnohem více spoléhat sami na sebe, ale jestli jsem o něčem bytostně přesvědčený, tak o tom, že jsme národem neskutečně houževnatým, vynalézavým a srdečným. A proto nemám obavy, že bychom si nedokázali poradit se vším, co přijde," řekl.

Babiš doufá, že nová vláda bude "dál bojovat za české zájmy a zvyšovat životní úroveň našich občanů". Výchozí pozice České republiky je podle něj dobrá proto, že je jedním z nejméně zadlužených států Evropské unie, a protože v EU důrazně hájí národní zájmy. "Strach proto není na místě. Pevně věřím, že ani nový kabinet naši zemi a naše občany nedá," uvedl. Vyslovil také přání, aby na sebe politici pohlíželi jako na soupeře, ale ne jako na nepřátele, a aby lidé začali naslouchat jiným názorům a neshazovali je. "A aby se naše společnost začala vyrovnávat s tou, jestli to tak můžu říct, nemocí duše, která ji trápí," dodal.

Vyzval opět všechny, aby se šli očkovat. Očkování označil za jediný nástroj proti koronaviru. "Pro klid našich dětí, našich blízkých, našich rodin, našich přátel i pro klid celé naší země, nechte se očkovat. Ať naše Vánoce mohou být šťastné a veselé," řekl.

V závěru projevu Babiš poděkoval za důvěru a za čtyř roky, po které mohl být premiérem.