Tradiční vyhlašování Historického města roku, které je oceněním za vzornou péči o památky, se dnes nese v duchu připomínky pondělního požáru pařížské katedrály Notre-Dame. Péči, kterou věnuje Správa Pražského hradu pražské katedrále, připomněl šéf hradních památkářů Petr Chotěbor. Podle prezidenta Českého národního komitétu ICOMOS Václava Girsy by měla být pařížská událost pro české prostředí mementem. Slib pomoci Francouzům zopakoval premiér Andrej Babiš (ANO). Během setkání ve Španělském sále Pražského hradu bude dnes oceněn jeden ze 14 finalistů soutěže o Historické město roku.

"Taky jsem včera myslel na památky, ale určitě i z naší strany, ze strany vlády přijde pomoc, už pan ministr (kultury Antonín Staněk) nabídl pomoc našim francouzským přátelům, jsem s nimi v kontaktu. Je to samozřejmě tragédie, ale jsem přesvědčen, že ta skvělá památka bude zase v pořádku," řekl dnes Babiš.

Přítomným účastníkům setkání spjatým s oborem památkové péče se pak snažil rozehnat obavy z nově připravovaného stavebního zákona. "Bude to kompromis mezi zrychlením stavebního řízením a zachování kvality památkové péče i za účasti Národního památkového ústavu," řekl premiér.

Znovu zmínil, že jeho vláda plánuje do památek investovat. "To, co se povedlo řediteli Národního muzea, je úžasná věc. Příští rok budeme takhle slavit rekonstrukci Státní opery. Já jsem se angažoval i v Invalidovně, to je investice za miliardu, máme také Národní galerii, tam budeme investovat tři miliardy a máme spolupráci s Centre Pompidou," zmínil některé vládní investice. Uvedl, že minulé vlády mají za sebou maximálně otevření tunelu Blanka a dálnici D1 je podle něj už dnes možné vnímat také jako památku.