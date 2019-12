Vyhlašování Cen Anděl bude tentokrát přístupné i veřejnosti

Praha - Vyhlašování 29. ročníku Cen Anděl bude příští rok 31. března tentokrát vedle zástupců hudební branže přístupné veřejnosti. Ceremoniál, který v přímém přenosu odvysílá Česká televize (ČT), se uskuteční v pražském O2 universu. V minulosti se vyhlašování uskutečnilo na různých místech, v roce 2017 mělo komorní podobu v Lucerna Music Baru, poté bylo ve Foru Karlín.

"Vzhledem k dispozicím haly O2 universum a každoročním četným dotazům ohledně možnosti zakoupení vstupenek na slavnostní předávání, jsme se rozhodli uvolnit limitovanou edici vstupenek do volného prodeje," uvedla Lucie Hájková z pořádající agentury Luff Production.

Vítězové vzejdou z dvojkolového hlasování České hudební akademie (ČHA), kterou tvoří v minulosti ocenění muzikanti a hudební profesionálové. Ceny Anděl 2019 se budou opět udělovat v základních i žánrových kategoriích. "Jsme si vědomi, že Andělé zůstávají posledním velkým tradičním tuzemským hudebním oceněním. A i proto máme ambici upozornit, co se v průběhu roku 2019 událo napříč celým hudebním spektrem," sdělil předseda Rady ČHA Honza Vedral.

Spolu s Vedralem a Hájkovou v radě ČHA usedli publicista Josef Vlček, ředitelka české pobočky Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI) Petra Žikovská, kreativní producent ČT Jan Potměšil a loňský laureát Síně slávy Michal Prokop.

Na letošních Cenách Anděl po dvou soškách za vítězství získali skupina Lucie, zpěvačka Bára Poláková a nováčci The Atavists. Do Síně slávy vstoupil zpěvák, skladatel, moderátor a bývalý politik Michal Prokop. V kategorii Sólový interpret cenu získal Miro Žbirka za své Double Album. V kategorii Skupina rozhodla ČHA o vítězství několikanásobných držitelů Anděla Monkey Business a jejich desky Bad Time for Gentlemen.

Žánrové kategorie se v tomto ročníku, stejně jako loni, vyhlašovaly společně s hlavními kategoriemi. Kromě rocku se udílela cena v kategorii Alternativa a elektronika, kde zabodovali Floex & Tom Hodge s deskou A Portrait of John Doe, folkového Anděla převzali Žamboši za desku Louvre, za jazzové album Iluzja byla oceněna Dorota Barová. Česká filharmonie se za nahrávku Bohuslav Martinů - What Men Live By, Symfonie č. 1 stala na Cenách Anděl vítězem nové kategorie Klasika. V kategorie Rap zvítězila deska Akta X od projektu Ty Nikdy.

Bylo předáno 14 sošek podle návrhu sochaře Jaroslava Róny. Hlasovalo přes 350 členů ČHA. O vítězích v hlavních kategoriích rozhodlo 152 akademiků.