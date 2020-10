Vyhlášky obcí a krajů asi budou v jedné sbírce až od roku 2022

Praha - Sbírka obecních a krajských vyhlášek asi začne fungovat od roku 2022. Bylo by to o rok později, než navrhovala vláda. Sněmovna by o tom měla rozhodnout v listopadu. Poslanci chtějí lhůtu prodloužit kvůli tomu, aby kraje a obce stihly připravit a do sbírky vložit už vydaná nařízení. Poslanci hnutí STAN dnes navrhli, aby platnost krajských a obecních o vyhlášek nebyla podmíněna zveřejněním v sbírce.

Vládní návrh předpokládá vytvoření Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Krajské a obecní úřady by v této sbírce měly nové právní předpisy vyhlašovat. Měly by mít také povinnost tam postupně zanést dokumenty platné již před zavedením informačního systému.

Zveřejnění nových místních nebo regionálních předpisů ve sbírce má být podmínkou jejich platnosti. V současné době musí být norma zveřejněna na úřední desce obecního úřadu či ve Věstníku právních předpisů kraje. Obce a kraje ale podle ministerstva vnitra často nedodržují povinnost publikovat vyhlášky a nařízení i na webu.

STAN pokládá tuto podmínku za zásah do ústavních práv samospráv. Místopředsedkyně Starostů Věra Kovářová proto navrhla zachovat současný stav vyhlašování krajských a obecních nařízení na úředních deskách. Ve sbírce by tyto předpisy měly být pouze zveřejněny do 15 dnů od vyhlášení pod pokutou 200.000 pro kraje a Prahu a 50.000 korun pro ostatní obce.

Kromě vyhlášek a nařízení obcí a krajů by sbírka měla obsahovat například usnesení o krajských referendech, seznam chráněných území, počty členů zastupitelstev či rozhodnutí Ústavního soudu týkající se právních předpisů samospráv. Také některá ministerstva či správní úřady by zde měly zveřejňovat normy, které nemají celostátní působnost a nedostanou se do Sbírky zákonů. Lidé by v ní měli mít možnost nalézt například i nařízení hygienické stanice, veterinární správy či agentury ochrany přírody.

Vytvoření databáze by mělo podle vnitra stát 12 milionů korun, roční provoz včetně nákladů na zaměstnance pak sedm milionů. Dalších 46 milionů bude potřeba vydat na digitalizaci stávajících dokumentů. Například nyní platných a závazných vyhlášek obcí odhaduje ministerstvo na zhruba 100.000. Sbírka má mít překlenovací charakter, v budoucnosti by se i právní předpisy samosprávy měly dostat do e-sbírky.