Vyhlášení verdiktu nad Babišem chtěl narušit muž z řad veřejnosti

Praha - Vyhlášení rozsudku v kauze Čapí hnízdo se dnes pokusil zmařit muž z řad veřejnosti, který vykřikoval, že má námitku. Vynesení verdiktu nad prezidentským kandidátem Andrejem Babišem (ANO) sleduje zcela zaplněná jednací síň pražského městského soudu. Někteří z diváků si nesouhlasně šeptali poté, co předseda senátu Jan Šott řekl, že expremiéra Babiše i jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou (ANO) zprostil viny. Soudce předeslal, že odůvodnění osvobozujícího rozhodnutí bude vzhledem k rozsahu kauzy delší než obvykle.

Muž, který seděl na jednom z padesátky míst vyhrazených pro neakreditovanou veřejnost, neuposlechl opakované výzvy justiční stráže, aby se uklidnil. Proto ho stráž na základě žádosti soudce vyvedla. Vyhlášení poté pokračovalo už nerušeně. Babiš ani Nagyová si verdikt vyslechnout nepřišli, což avizovali už v pátek. Zastupují je advokáti.

Šott v úvodu odůvodnění rozsudku zrekapituloval, že trestní spis má přes 35.000 stran a že se v kauze konaly desítky hodin výslechů. Proto podle něj bude odůvodnění delší, než je běžné. Uvedl, že se snažil zformulovat většinu svých argumentů přes víkend. To, že se soudce chystá hovořit dlouho, vyplývá i z toho, že veřejnosti oproti zvyklostem povolil "diskrétně" opouštět jednací síň a zase se do ní vracet. Advokátům a státnímu zástupci řekl, že pokud by potřebovali zdravotní přestávku, mají mu to sdělit.

Zcela zaplněná jsou nejen místa pro veřejnost, ale i 29 sedadel pro novináře. Z médií se mohl předem akreditovat jeden člen z každé redakce. Soudce povolil zvukový přímý přenos, obrazový nikoliv. Fotografovat a natáčet bylo možné pouze před vyhlášením rozhodnutí.

Kauza se týká padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách. Státní zástupce Jaroslav Šaroch viní Nagyovou z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiše pak z pomoci k dotačnímu podvodu.

Pokud by soud shledal expremiéra vinným, stal by se Babiš prvním nepravomocně odsouzeným kandidátem v přímé volbě hlavy státu. Šéf opozičního hnutí ANO vinu dlouhodobě odmítá. Proces označuje za politický, za obviněním podle něj stojí "polistopadový kartel" a některá média. Nagyová, která za ANO loni na podzim neúspěšně kandidovala v senátních volbách, vinu rovněž popírá.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Jejím vyplacením podle žalobce vznikla Regionální radě regionu Střední Čechy škoda téměř 50 milionů korun.

Státní zástupce navrhoval pro Babiše i Nagyovou tříleté podmínky s pětiletou zkušební dobou. Chce pro ně také peněžité tresty, u Babiše deset milionů korun, u Nagyové půl milionu korun. Podle žalobce byly splněny všechny podmínky pro uložení trestu pod zákonnou sazbou, která činí pět až deset let vězení.