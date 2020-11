Vyhlášení nositelů Cen Thálie 2020 se dnes uskuteční on-line

Praha - Vyhlášení Cen Thálie 2020 se dnes uskuteční v přímém on-line přenosu. V průběhu večera vyhlásí nositelé výročních cen v kategoriích činohra, opera, balet, tanec a pohybové divadlo, muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, alternativní divadlo a loutkové divadlo. Svou účast na vyhlášení prostřednictvím webkamery přislíbili všichni nominovaní. Večerem bude provázet prezident Herecké asociace Ondřej Kepka.

Vždy před vyhlášením představí všechny nominované v dané kategorii, oceněný do poslední chvíle nebude nic tušit a vyhlášení tak bude pro všechny překvapením. Pořadatelé také vyhlásí tři dosud neuveřejněné ceny - Cenu České akademie divadelníků, Cenu pro mladého umělce do 33 let a Cenu Thálie za šíření divadelního umění v televizi.

Herecká asociace 2. listopadu zveřejnila nominace, Thálii mají šanci získat více než tři desítky jevištních umělců. Oznámila také, že ceny za celoživotní dílo získají v činohře Hana Bauerová a Josef Abrhám, Jan Malík za operu, tanečnice Aneta Voleská a muzikálová herečka Hana Talpová.

Ceny se nově od letošního ročníku budou udílet ne za výkony v uplynulém kalendářním roce, ale za výkony v uplynulé divadelní sezoně. Tu zčásti zasáhla již opatření proti koronaviru, ale porotci se shodují, že loňský divadelní podzim byl na premiéry bohatý a měli z čeho vybírat. Další inscenace zhlédli ze záznamů, některá díla ale přesunuli do hodnocení v příštím ročníku.