Vyhlášení Českých lvů letos doprovodí kapela Tata Bojs

Praha - Vyhlášení vítězů výročních filmových cen Český lev, které se uskuteční 7. března v pražském Rudolfinu, doprovodí kapela Tata Bojs. Slavnostní předávání 27. výročních cen České filmové a televizní akademie (ČFTA) bude moderovat podruhé herec Václav Kopta. ČTK o tom za pořadatele informovala Silvie Marková.

Tata Bojs během své existence získali devětkrát cenu Akademie populární hudby Anděl a řadu dalších ocenění včetně zlatých desek za prodej alb Ležatá osmička a A/B. Hudební tvorba Tata Bojs je úzce propojená s dalšími uměleckými žánry: výtvarným, literárním, filmovým, ale překvapivě i s baletem. Výstavou v pražském centru DOX kapela před dvěma lety odstartovala oslavy 30. výročí svého vzniku.

"Nabídka doprovodit hudebně celý slavnostní večer udílení cen Český lev nás moc potěšila, ale trochu máme podezření, že to je hlavně díky naší písničce Filmařská," uvedl bubeník a zpěvák Milan Cais. "Hudba a film jsou spojené nádoby, které si můžou pomáhat a vzájemně se podpořit," dodal.

Akademie již dříve oznámila nominace pro filmovou tvorbu, kde se v 15 kategoriích o sošku Českého lva utká v závěrečném hlasování 17 filmových děl, z nichž nejvíce nominací patří filmům Vlastníci, Nabarvené ptáče a Staříci. Známi jsou již vítězové nestatutárních cen. Cenu za nejlepší filmový plakát získal Roman Mrázek, autor plakátu k filmu Nabarvené ptáče, a cena filmových fanoušků patří filmu Ženy v běhu režiséra Martina Horského.

Českého lva za televizní tvorbu v kategoriích nejlepší televizní film nebo minisérie a nejlepší dramatický televizní seriál může získat seriál Most! režiséra Jana Prušinovského nebo film Klec režiséra Jiřího Stracha. V nominacích, které zveřejnila Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) ve dvou kategoriích určených pro televizní projekty za rok 2019, akademiky nejvíce zaujaly Nonstop lahůdky v režii Jana Hřebejka a Vodník Viktora Tauše. Mezi seriály si pak vedle Mostu! nejlépe vedly Bez vědomí režiséra Ivana Zachariáše a Zkáza Dejvického divadla v režii Miroslava Krobota.

Ve spolupráci s DaFilms.cz připravuje ČFTA tradiční přehlídku nominovaných filmů aktuálního ročníku Českých lvů. Vybrané filmy bude možné zhlédnout on-line na www.ceskylev.cz od 2. do 15. března. Přehlídka vybraných snímků nominovaných na Českého lva se uskuteční i v multikinech sítě CineStar v týdnu od 5. do 11. března. Pražské kino Edison pak nabídne od 24. února do 7. března všechny nominované filmy.