Vydejte se na cestu. Sedm herních tipů, které vás provedou Českem

Zažijte horor v moravských lesích, atentát na Heydricha nebo oživte Golema

Fotogalerie

Videoherní průmysl zažívá v České republice boom. Odvětví řadící se ke kulturně kreativním průmyslům bychom mohli bez obav označit za tahouna digitální ekonomiky. Dle údajů neziskové organizace GDA.CZ byl obrat českého videoherního průmyslu za loňský rok 4,54 miliardy korun. Převyšoval tak několikanásobně českou filmovou produkci. Jen za rok 2019 vytvořili vývojáři 65 her. Po celém světě se pak mohou pyšnit více než půl miliardou fanoušků. Právem tak mnozí odborníci přezdívají videoherní průmysl novodobým hokejem Česka.

Svébytným žánrem je pak jeho propojení s cestovním ruchem. Nejedna hra zobrazuje ve svém příběhu historická místa zasazená do reálného prostředí.

1) Česká hra, kterou porota hrála za zavřenými dveřmi: Attentat 1942 a Svoboda 1945

Za dvojicí her vyobrazující život za války stojí spin-off Charles Games ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Společnost, která se specializuje na historické hry, vznikla ze spolupráce výzkumníků Matematicko-fyzikální fakulty a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V Attentatu 1942 se ocitáte v roli vnuka nebo vnučky Jindřicha Jelínka a zjišťujete, proč byl váš dědeček zatčen gestapem krátce po atentátu na Reinharda Heydricha. Ve hře se objevuje Malá pevnost Terezín, pražské pamětihodnosti Heydrichova zatáčka a Petschkův palác.

Hra získala hlavní cenu na berlínském festivalu A MAZE. Návštěvníci si ji ale nemohli zahrát kvůli kontroverznímu zákonu, který plošně znemožňoval používání nacistických symbolů ve hrách. Na stánku tak mohli příchozí vidět pouze zcenzurovaný trailer a porota hru hrála za zavřenými dveřmi bez přístupu veřejnosti. V srpnu 2018 ale v Německu došlo ke změně těchto opatření a německá regulační autorita začala nově posuzovat každou hru individuálně s ohledem na její sociálně přiměřené použití nacistické symboliky. Attentat 1942 tak vyšel v Německu jako první počítačová hra s nacistickou symbolikou po změně těchto opatření. S agenturou CzechInvest se společnost v roce 2019 účastnila světového veletrhu Gamescom v Kolíně nad Rýnem.

Plánovaná hra Svoboda 1945 navazuje na Attentat 1942 příběhem z konce druhé světové války, konkrétně odsunem sudetských Němců, začátkem studené války a nástupem komunismu. Dobově zobrazená tu jsou města Žatec, Louny a Postoloprty.

Na vývoji her se podílelo mnoho institucí – například Polabské muzeum, Vojenský historický ústav Praha, Městská knihovna v Praze, Národní archiv, Hornické muzeum v Příbrami, Archiv bezpečnostních složek, Ústav pro studium totalitních režimů, Muzeum romské kultury, Židovské muzeum v Praze, Národní zemědělské muzeum či Muzeum policie České republiky. Od července 2020 si mohou zájemci zahrát hry od Charles Games také na mobilech a tabletech.

2) Someday You'll Return: Horor s moravským folklorem

Hra Someday You'll Return je příběhový psychologický horor, ve kterém otec zoufale hledá dceru uprostřed českomoravských lesů. Akční dějová linka pod taktovkou brněnských vývojářů firmy CBE Software je protkaná historickými legendami, bylinkářstvím a logickými hádankami.

Že se jedná o českou hru napoví vedle podkresu cimbálovky i příznačné turistické značení jednotlivých míst. Podle nich naleznete například zříceninu hradu Cimburk, hřbitov v Hřensku, studánku svatého Gorazda nebo Pravčickou bránu. Všechna tato místa jsou ve hře opatřena QR kódy, které vedou na mapy.cz a ukáží zájemcům jejich přesnou polohu. Při tvorbě spolupracovali vývojáři například s muzeem v Uherském Brodě.

3) Putování středověkou Sázavou do míst, která zanikla

Česká hra Kingdome Come: Deliverance z dílny českého herního studia Warhorse vás přemístí do 15. století do oblasti Sázavy. Vžijete se do role Jindřicha, okusíte realistické prvky dějin od řemesel či skutečných zbraní až po bojové techniky. Uvidíte i památky v takové podobě, ve které dnes již neexistují. Těšit se můžete třeba na Stříbrnou Skalici s tamějším hradem Skalice, Sázavský klášter, kostel sv. Martina v Sázavě, hrad Talmberk, městečko Rataje s hradem Pirkštejn, Zámek Rataje nad Sázavou či kostel Nanebevzetí Panny Marie v Úžicích.

O zážitku pro fajnšmekry svědčí i fakt, že se na hře podílela celá řada odborníků z různých oblastí. Ve hře je propracované například šermířské bojové umění, které bylo pomocí pohybů šermířů snímáno technologií motion capture. Díky konzultacím s historiky se můžete ve hře setkat s osobami, které se v daných místech v minulosti zřejmě opravdu vyskytovaly, a také navštívit reálná místa.

4) Projděte se historickou Prahou. Oživte Golema

Jak vypadala historická Praha před pět sty lety se můžete podívat ve hře Golem VR. Na záda si nasadíte batoh s počítačem, na hlavu přilbu virtuální reality a během okamžiku se teleportujete do renesanční Prahy za dob Rudolfa II. Na vlastní oči uvidíte rituál, při němž rabi Löw oživuje bájného Golema. Navštívíte Staré Město, Karlův most, Staronovou synagogu nebo Starý židovský hřbitov.

Tvůrci hry DIVR Labs vyváří unikátní zážitek, který kombinuje virtuální realitu s pohybem ve skutečném světě. Virtuální základna, kde se můžou zájemci pobavit, se nachází v pražském hračkářství Hamleys o rozloze 250 metrů čtverečních.

5) Svět akce: Arma 2 a DayZ

Největší tuzemské herní studio Bohemia Interactive nabízí hráčům takticko-akční zábavu. Arma 2 slibuje realisticky ztvárněnou vojenskou akci z prostředí občanské války. Coby hráč se ocitáte ve fiktivní zemi jménem Černarus, která vychází z reálné oblasti kolem Ústí nad Labem. Tvůrci se inspirovali také řekou Labe, která posloužila jako linie mořského pobřeží.

V multiplayerové survival akci DayZ má hráč jediný úkol – přežít v prostředí, které se hemží agresivními nakaženými zombie i ostatními hráči s nepředvídatelnými úmysly. Oproti Arma 2 tvůrci rozšířili herní mapu, ve které se objevují rozcestníky, turistické značení, objekty ramp bývalé raketové základny u Mníšku pod Brdy nebo hrad Veveří. Ikonickým objektem se pak stal zejména velký rezavý sklad v areálu JZD v Lipové.

Bohemia Interactive vytváří hry a technologie pro počítače, mobilní zařízení a konzole Xbox, Switch i PlayStation v šesti studiích ve třech zemích světa. Od roku 1999 firma vydala více než osmnáct her, kterých se prodalo přes třicet milionů kopií. S agenturou CzechInvest se společnost v roce 2019 účastnila světového veletrhu Gamescom v Kolíně nad Rýnem.

O CzechInvestu Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Jednou z úloh agentury je také podpora kulturních a kreativních průmyslů. Činí tak například prostřednictvím účastí na veletrzích, pořádáním akcí v regionech, řízením mezinárodního projektu Creatinno či soutěží Creative Business Cup, kde dává šanci uspět kreativním startupům a propojuje jednotlivé aktéry v oblasti.