Brusel - Noční dohodu členských zemí EU a europarlamentu o kompromisní podobě budoucí směrnice o ochraně autorských práv na internetu dnes ve společném prohlášení uvítalo několik evropských sdružení vydavatelů tisku. Zkritizovala ji naopak Asociace počítačového a komunikačního průmyslu (CCIA), sdružující velké internetové a počítačové společnosti, jako je Google, Facebook, Amazon nebo výrobce čipů Intel.

Podle čtyř významných sdružení vydavatelů médií je významné že unijní instituce v kompromisu posílily vyjednávací pozici vydavatelů i jejich ochranu proti neautorizované digitální reprodukci a distribuci a distribuci jejich publikací.

Vydavatelé opět připomněli, že kvalitní žurnalistika je významná pro kvalitu demokracie v Evropě a pokud je cílem zachovat v EU profesionální novinařinu i do budoucna, jsou potřeba kroky na podporu tisku a náprava nyní nevyrovnaného mediálního "ekosystému". Evropský parlament by měl novou směrnici jako celek podle nich v kompromisní podobě podpořit co nejdříve.

Naopak šéf kanceláře asociace internetových a počítačových firem CCIA Christian Borggreen v prohlášení uvedl, že domluvená podoba směrnice je promarněnou příležitostí ve snaze dosáhnout vyvážené a dlouhodobé reformy ochrany autorských práv v EU. "Obáváme se, že tato pravidla poškodí internetové inovace, růst firem a omezí on-line svobody v Evropě," myslí si. Asociace proto žádá vlády členských zemí EU i europoslance, aby "plně zvážily důsledky textu" před tím, než jej finálně potvrdí.

Rozdílné pohledy dvou zásadních stran sporu kolem směrnice o digitálním copyrightu tedy přetrvávají i poté, co unijní instituce v noci na dnešek domluvily kompromis. Postoj globálních internetových společností k návrhu směrnice se tak například shoduje také s pohledem pirátské europoslankyně Julie Redaové, která už vyzvala k odmítnutí návrhu na plénu europarlamentu.

Ten by měl o věci hlasovat ještě před volbami v květnu, text musí ve stejném - tedy v noci na dnešek domluveném - znění ještě formálně potvrdit také členské země EU.