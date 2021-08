Vydatný déšť může zvednout hladiny moravskoslezských řek

Ostrava - Vydatný déšť může zvednout hladiny řek v Moravskoslezském kraji a na některých místech lze očekávat i dosažení povodňových stupňů. Za posledních 24 hodin spadly srážky v úhrnech od čtyř do 55 milimetrů, nejvíce pršelo v Beskydech, Poodří a Beskydské pahorkatině. Podle předpovědi meteorologů se navíc v následujících 24 hodinách dají očekávat srážky v úhrnech až 100 milimetrů, a to v povodí Ostravice a Morávky. Hladiny řek tak na některých místech mohou dosáhnout povodňových stupňů. Vyplývá to z prognózy vodohospodářů. ČTK to řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

"V povodí Odry se prognózují zvýšené průtoky s kulminací ze čtvrtku na pátek a dále během pátku s možným překročením prvního stupně povodňové aktivity, tedy stavu bdělosti, na Lubině v Petřvaldě a na Odře ve Svinově," uvedla Vlčková. Na Odře v Bohumíně by pak mohla hladina dosáhnout druhého stupně povodňové aktivity - stavu pohotovosti, kulminovat by tok měl během pátku odpoledne.

V povodí Ostravice a Olše by první stupeň povodňové aktivity mohl být překonán na Ostravici ve Frýdku-Místku a ve Slezské Ostravě, na Olši v Jablunkově, na Stonávce v Hradišti a na Petrůvce v Petrovicích u Karviné. Dosažení druhého stupně povodňové aktivity lze podle vodohospodářů předpokládat na Olši v Českém Těšíně, v Dětmarovicích a ve Věřňovicích. V povodí Opavy se vzhledem k nižším srážkám nepředpokládá dosažení povodňových stupňů, stejně jako u okrajových přítoků Odry, tedy vodních toků Bělá, Vidnávka a Osoblaha.

Vlčková dodala, že pokud by předpovídané srážky byly přívalové, nelze na menších vodních tocích na území celého povodí Odry vyloučit ani dosažení třetího stupně povodňové aktivity, tedy stavu ohrožení.