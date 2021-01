Vydatně sněží, některé silnice jsou nesjízdné

Praha - Některé silnice v Ústeckém kraji jsou kvůli vydatnému sněžení nesjízdné. Místy nesjízdný je levý jízdní pruh na dálnici D8. Sněhové jazyky komplikují dopravu na Bruntálsku a Liberecku. Dálnice D1 v noci na několika místech stála, zablokovaly ji kamiony, které nemohly vyjet stoupání.

Jihočeský kraj

Na jihočeských vozovkách se mohou tvořit sněhové jazyky. Silnice proto zůstávají nadále sjízdné jen s opatrností. Sněhové jazyky se mohou tvořit na území celého kraje. ČTK to řekl Jan Hausel z dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

"Od nočních hodin jsme s technikou v terénu. Největší práci nám dělalo sněžení a vítr. Sněhové jazyky se na některých místech vytváří opakovaně a proto vozovky i ráno stále udržujeme," řekl Hausel.

V regionu mrzne, na Šumavě klesly teploty na minus osm stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů budou dnes na jihu Čech sněhové přeháňky a foukat severozápadní vítr, který na horách může dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů za hodinu.

Jihomoravský kraj

Na silnicích v Brně, na Brněnsku, Blanensku a Vyškovsku hrozí dnes ráno náledí, všechny silnice v kraji jsou sjízdné s opatrností. Vyplývá to z údajů na internetových stránkách Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Na území kraje se teploty drží pod nulou, na Blanensku a Brněnsku je zataženo se sněhovými přeháňkami. Na Blanensku leží na silnicích první třídy rozbředlý sníh po chemickém ošetření, na silnicích nižších tříd je vrstva ujetého sněhu krytá posypem. Na silnicích se objevují také sněhové jazyky.

V ostatních částech kraje jsou silnice většinou mokré po chemickém posypu a silničáři doporučují opatrnost.

V Brně udržovalo silnice v noci všech 21 posypových vozů, které do 5:25 spotřebovaly 129 tun posypového materiálu, pluhem upravily 22 kilometrů silnic ve městě.

Sněhové přeháňky by se podle předpovědi meteorologů měly vyskytovat i nadále v severní části kraje, nejvyšší odpolední teploty vystoupí až ke dvěma stupňům. Vát má čerstvý vítr, který bude odpoledne a k večeru slábnout.

Karlovarský kraj

Silnice v Karlovarském kraji jsou po nočním sněžení s opatrností sjízdné. Hlavní tahy jsou chemicky ošetřené se zbytky rozbředlého sněhu. Ve vyšších polohách ale mohou kvůli silnému větru vznikat sněhové jazyky, upozorňují silničáři. Vozovky mohou ale klouzat kvůli námraze kdekoli. Sněhové přeháňky pokračovaly i ráno, některé silnice už siličáři uzavřeli.

Meteorologové varovali ve středu před před silným sněžením s větrem, který může vytvářet závěje. Přes noc ale napadlo jen několik centimetrů sněhu a teploty se nad ránem pohybují na většině území Karlovarského kraje jen těsně pod nulou. Jen na horách jsou teploty okolo minus čtyř stupňů Celsia.

Kvůli vytrvalému sněžení byly ráno uzavřeny silnice Jindřichovice - Háj a Přebuz - Rolava. Jde o méně frekventované silnice s otevřenými úseky. Už ve středu silničáři na žádost policie zavřeli silnici z Šemnice na Andělskou Horu.

Na kluzkou vozovku upozorňovali nad ránem silničáři i na dálnici D6 u Chebu, na možnost vzniku námrazy nebo náledí ale upozorňuje Ředitelství silnic a dálnic na celém úseku dálnice v Karlovarském kraji. O to opatrnější by měli být řidiči na silnicích nižší třídy, kde může sníh na vozovce zůstávat.

Královéhradecký kraj

Na silnicích všech tříd v Královéhradeckém kraji ležel dnes ráno po nočním sněžení rozbředlý nebo ujetý sníh. Hlavní silniční tahy většinou pokrývala vrstva rozbředlého sněhu. Meteorologové dnes v kraji předpovídají další sněžení, při němž by vítr mohl na silnicích tvořit sněhové jazyky a na horách i závěje. Na horách teploty ráno klesly k minus osmi stupňům Celsia, uvedli silničáři a meteorologové.

V Krkonoších za posledních 24 hodin napadlo kolem 30 centimetrů sněhu. Na nesolených horských silnicích leží po pluhování asi deseticentimetrová vrstva ujetého sněhu. Na silnicích v lesích by si řidiči měli dát pozor na větve padající pod tíhou mokrého sněhu na silnice.

V Královéhradeckém kraji by dnes mělo být zataženo až oblačno, na většině území se sněžením. Postupně se čeká proměnlivá oblačnost a místy sněhové přeháňky. Na horách by mohlo být sněžení trvalejší a mohlo by do večera napadnout až 20 centimetrů sněhu. Tepoty by se dnes měly pohybovat kolem nuly, na horách od minus čtyř do minus sedmi stupňů.

Liberecký kraj

Liberecký kraj zasypal v noci na dnešek další sníh. Práci silničářů navíc komplikuje silný vítr. V otevřených úsecích se tvoří sněhové jazyky a v horských oblastech závěje. Problémy mají hlavně kamiony ve stoupáních, cesty jsou ale s opatrností sjízdné. Silničáři doporučují, hlavně do hor přibalit i sněhové řetězy. Kdo nemusí, do hor by vyjíždět neměl, řekl dnes ráno ČTK Eduard Bark, provozní technik společnosti Silnice LK, která má údržbu silnic v kraji na starosti.

"Je to horší než říkaly předpovědi, v kraji do rána napadlo až 20 centimetrů sněhu. Technika nám jezdí celou noc, teď to budou doklízet. Srážky ustávají, ale přidal se k tomu vítr, který nám silnice v otevřených úsecích zafukuje," doplnil Bark.

Pozor by si měli dát motoristé třeba na silnici I/13 směrem na Frýdlant, kde jsou sice sněhové zábrany, přesto tam může být silnice zavátá. V horách se tvoří závěje. "Frézy jsme ale zatím nasadit nemuseli," dodal Bark.

Vzhledem k počasí zůstává pro kamiony nad 3,5 tuny stále uzavřená silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Silničáři doporučují řidičům kamionů, využít k cestě do Polska silnici I/35 přes Hrádek nad Nisou na Liberecku. Zavřená je pro nákladní dopravu nad šest tun silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo směrem na Raspenavu a Hejnice. Řidiči musí využít silnici I/13 a jet přes Frýdlant.

I když je veškerá technika silničářů v terénu, i na hlavních tazích leží vrstva rozbředlého sněhu a silnice mohou klouzat. Řidiči by proto měli zpomalit. Žádné vážné problémy zatím hlášené nejsou. Uzavřená je silnice třetí třídy u Slunečné na Českolipsku, kde spadl strom. Pozor by si měli dát řidiči i ve Velkých Hamrech, kde havaroval sypač. "Sjel ze silnice, řidiči se nic nestalo, čekáme na jeřáb, který auto vytáhne na silnici," řekl Bark.

Moravskoslezský kraj

Většina silnic v Moravskoslezském kraji je dnes sjízdná jen se zvýšenou opatrností. Na Bruntálsku se ve vyšších polohách tvoří sněhové jazyky. Na několika místech silnice zablokovaly uvízlé kamiony. Na silnici I/56 mezi Ostravicí a Bílou je stále zákaz vjezdu pro vozidla nad 12 tun. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic a policie.

Dopravní komplikace mohou řidiče překvapit na dálnici D48. "Na kilometru na trase Frýdek Místek - Český Těšín leží sníh na vozovce, odstavená nákladní vozidla jsou na krajnici, prozatím je silnice sjízdná se zvýšenou opatrností," řekla.

Dodala, že silnice I/57 v obci Vrchy byla dokonce pro nákladní dopravu na nějakou dobu úplně zastavena. Zablokovalo ji tam šest kamionů. Před 07:00 se silničářům podařilo komunikaci opět zprůjezdnit.

Na většině silnic v Moravskoslezském kraji leží zbytky sněhu. Ve vyšších polohách je pak ujetá vrstva sněhu pokrytá inertním posypem. Místy viditelnost navíc snižuje sněžení.

Olomoucký kraj

Několik centimetrů sněhu napadlo v noci v Olomouckém kraji. Na vozovkách je ráno vrstva rozbředlého sněhu a ve vyšších poloách se místy kvůli silnému větru tvoří sněhové jazyky. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Sněhové přeháňky v noci zasáhly postupně většinu území Olomouckého kraje. Rozbředlý sníh ráno pokrývá hlavní siliční tahy na Jesenicku a Šumpersku. Na méně používaných silnicích je ujetá vrstva s posypem. Správa silnic varovala řidiče, že v některých úsecích si musí dát pozor na sněhové jazyky.

Rozbředlý sníh je po nočním sněžení také na silnicích na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku. V severní části Olomoucka se místy tvoří sněhové jazyky.

Pardubický kraj

Všechny silnice v Pardubickém kraji pokrývá sníh, a to i v níže položených oblastech. Někde se vlivem větru tvoří sněhové jazyky. Kvůli spadlým stromům je zavřená část silnice třetí třídy Letohrad - Mistrovice. Počasí působí dopravní problémy. Na silnici I/37 u Trhové Kamenice na Chrudimsku směrem na Rohoznou je ledovka, v kopci uvízly kamiony.

Se sněhovými jazyky musí řidiči počítat v okolí Hlinska, Skutče a dalších míst na Chrudimsku, u Lanškrouna, mezi Svitavami a Poličkou, Žamberka a v Železných horách. Státní silnice přes 1/11 Suchý vrch je sjízdný se sněhovými řetězy. Pod tíhou sněhu jsou na Pardubicku a Rychnovsku ohnuté stromy na úsecích silnic Borohrádek - Horní Jelení, Bělečko - Vysoké Chvojno a Vysoké Chvojno - Borohrádek.

Od středečních 17:00 do dnešních 7:30 hasiči zasahovali u 44 událostí. Museli zejména vytahovat automobily sjeté do příkopu, pomáhat u dopravních nehod a odstraňovat spadlé stromy. Například v Rybníku na Orlickoústecku vytahovali zapadlý tahač, který převážel asi šest osobních automobilů. Řidič uhýbal protijedoucímu nákladnímu vozu a skončil v příkopu.

V Kostelci u Heřmanova Městce řidička skončila s vozem pod svahem mimo silnici a na střeše, nehoda se obešla bez zranění. V Libchavách a v Ústí nad Orlicí hasiči pomáhali i silničářům, když se sypači zapadli.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, hlavně ve východní části foukal nárazový vítr. Často sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly od minus pěti do minus jednoho stupně Celsia.

Plzeňský kraj

Na silnicích v Plzeňském kraji je dnes ráno po sněžení vrstva rozbředlého sněhu, který místy namrzá. V některých úsecích silnic tvoří silný nárazový vítr sněhové jazyky. Dálnice D5 je převážně mokrá po solení. Kvůli závějím je stále uzavřená silnice z Klenčí pod Čerchovem do Postřekova na Domažlicku, informuje dnes ráno dopravní zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic.

Závěje a sněhové jazyky na asi tříkilometrovém úseku blokují silnici mezi Klenčím a Postřekovem od středy. Dnes je uvolní silničáři s těžkou technikou.

Se sněhovými jazyky se ale mohou potkat řidiči i na jiných silnicích v kraji, například na silnici první třídy na hlavním tahu z Plzně na Karlovy Vary v okolí Bezvěrova, kde může silnice i namrzat. Sněhové jazyky se na severním Plzeňsku mohou tvořit i v okolí Vysoké Libyně, u Myslinky na sever od Plzně je silnice kvůli sněhu a kluzké vozovce špatně sjízdná pro nákladní auta. Sněhové jazyky se mohou na silnicích tvořit také na Tachovsku, jižním Plzeňsku či Klatovsku.

Středočeský kraj

Ve Středočeském kraji leží na řadě silnic rozbředlý sníh po chemickém ošetření, a to i na dálnicích a silnicích první třídy. Dálnice D1 v noci na několika místech stála, zablokovaly ji kamiony, které nemohly vyjet stoupání, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic. Podle dispečera krajských silničářů jsou silnice v kraji od noci udržované, zavřená je jen jedna silnice na Kolínsku, řekl ČTK.

"Silnice jsou od noci udržované a sjízdné. Uzavřena je pouze silnice III/12531 mezi obcemi Hatě a Jelčany, jsou tam závěje a míří tam těžká technika," řekl ČTK pracovník dispečinku krajských silničářů.

V noci byla na několika místech uzavřena dálnice D1, zablokovaly ji kamiony, které nemohly vyjet stoupání po kluzké vozovce. Dálnice z tohoto důvodu stála například zhruba 40 minut na 52. kilometru, zhruba 2,5 hodiny byl provoz zastaven také na 26. kilometru ve směru na Prahu, vyplývá z informací Národního dopravního informačního centra.

Sněžení nebo sněhové přeháňky jsou nyní hlášené z většiny území kraje, například na Pražském okruhu a dálnicích D1 a D5 leží zbytky rozbředlého sněhu a dálnice jsou tak sjízdné pouze s opatrností.

Sjízdné pouze se zvýšenou opatrností jsou také všechny silnice druhých a třetích tříd, na nichž většinou také leží rozbředlý sníh.

Ústecký kraj

Některé silnice v Ústeckém kraji jsou kvůli vydatnému sněžení nesjízdné. Podle policejního webu je uzavřená silnice mezi Chomutovem a hraničním přechodem v obci Hora Svatého Šebestiána, kromě sněhu tam také fouká silný vítr. Místy nesjízdný je levý jízdní pruh na dálnici D8. Nesjízdný je v obou směrech i úsek z Loučné pod Klínovcem do Kovářské na Chomutovsku. Kvůli ledovce by si měli dát řidiči pozor také mezi obcemi Brocno na Litoměřicku a Chudolazy na Mělnicku. Komunikace se v zimě neudržuje.

"Máme venku vešekerou techniku, to je asi 80 vozů," řekl dnes ráno ČTK dispečer ze Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

V Teplicích v ulici Masarykova podle policie zapadl autobus do závěje, částečně blokuje vozovku. Dva autobusy havarovaly v Chomutově v ulici Blatenská, na místě se tvoří kolona. Silnice je sjízdná se zvýšenou opatrností.

Sněhové jazyky v polohách nad 300 metry nad mořem se tvoří u obce Staré Křečany na Děčínsku, řidiči by tam měli být opatrní. V ulici Českolipská na výjezdu z Děčína se tvoří kolony, hrozí dopravní kolaps.

Na většině území regionu se bude během dne vyskytovat občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, na horách i trvalejší sněžení. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia, na horách od minus pěti do minus dvou stupňů Celsia. Meteorologové ráno a dopoledne očekávají nárazy větru kolem 65 kilometrů v hodině, na horách až 90 kilometrů v hodině. Budou se tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje.

Kraj Vysočina

Provoz na silnicích Vysočiny ztěžuje sněžení a sněhové jazyky. V některých kopcích nemohou vyjet kamiony. V noci na dnešek byly problémy i na dálnici D1. Dálnice je teď prosolená a sjízdná, řidiči tam přesto musí jezdit opatrně, sdělila ČTK mluvčí krajské policie Dana Čírtková v 08:00. V Jihlavě zablokovaly kamiony po ránu silnici v ulicích Sokolovská a Pávovská. V posledních třech hodinách oznámili řidiči policii 14 nehod, byly bez zraněných.

Kamiony místy blokují provoz i na silnicích I. třídy, to se týká například úseku I/34 mezi Jitkovem a Českou Bělou na Havlíčkobrodsku.

Tři auta ráno havarovala u Jakubova na Třebíčsku, u Pohledu na Havlíčkobrodsku skončilo osobní auto na střeše v příkopu. Kolem 07:00 havaroval kamion s nákladem pelet na II/344 u Nové Vsi poblíž Chotěboře na Havlíčkobrodsku, vyjel z komunikace a obrátil se na bok. Silnice je podle policie průjezdná.

Na nájezdu z čerpací stanice na 111. kilometru na Prahu hořela před 06:00 u nákladního vozu převážejícího osobní auta zadní náprava. Ani u této nehody nebyl nikdo zraněný. Podle hasičů tam vznikla škoda asi za 1,5 milionu korun.

Na dálnici D1 byly v noci největší problémy ve směru na Prahu mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, kde řidiči asi tři hodiny po půlnoci kvůli špatné sjízdnosti odstavovali kamiony. Špatná sjízdnost byla i na 77. kilometru mezi Koberovicemi a Hořicemi.

Sypače silničářů jezdí v celém kraji, čistit silnice od sněhu v noci pomáhaly traktory s radlicemi. Místy nebylo kvůli hustému sněžení vidět na cestu, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby. Uvedl, že vozovky jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Teploty byly na Vysočině k ránu dva až čtyři stupně pod nulou. Sněhové přeháňky budou podle Českého hydrometeorologického ústavu na Vysočině i během dne, zpočátku na většině území, později místy. Čerstvý vítr s nárazy i kolem 50 kilometrů v hodině bude zvolna slábnout odpoledne a večer.

Zlínský kraj

Silnice ve Zlínském kraji jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Mnohde na nich leží rozbředlý sníh, na Kroměřížsku jsou po chemickém ošetření většinou mokré. Ve vyšších polohách musejí řidiči zpravidla počítat s uježděnou vrstvou sněhu krytou posypem. Vyplývá to z údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Velmi obezřetní by měli být motoristé při jízdě po silnici II/487 mezi Huslenkami a Velkými Karlovicemi na Vsetínsku. Vyskytuje se na ní ledovka, silničáři vozovku ošetřují. Nesjízdná je kvůli ledovce silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Přes zimu ji silničáři neudržují.

Ve Zlínském kraji je dnes ráno zataženo, místy sněží a vane slabý vítr. Teploty se v regionu ráno pohybovaly od minus tří do plus jednoho stupně Celsia.

Denní teplotní maxima by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu měla dnes ve Zlínském kraji dosáhnout minus dvou až plus jednoho stupně Celsia. Meteorologové očekávají proměnlivou oblačnost, zpočátku na většině území, během dne místy sněhové přeháňky, zejména na severu kraje.