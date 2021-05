Vydaný Nikulin dostal od ČR 250.000 Kč, soud začal řešit jeho další nárok

Praha - Ministerstvo spravedlnosti vyplatilo Rusovi Jevgeniji Nikulinovi čtvrt milionu korun v souvislosti s jeho vydáním do USA. Také se mu omluvilo. Vyplynulo to z jednání u soudu, který se začal zabývat Nikulinovým nárokem na náhradu nemajetkové újmy za nezákonné rozhodnutí tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). Nikulin, který po Česku žádá dalších 1,25 milionu korun, byl loni v USA odsouzen za hackerství k sedmi letům a čtyřem měsícům vězení.

Česká policie zadržela Nikulina v říjnu 2016 v Praze na základě amerického zatykače. Přípustnost mužova vydání do USA potvrdily české soudy, nezbytným předpokladem vydání byl souhlas ministra spravedlnosti. Pelikán extradici povolil v březnu 2018, přestože česká justice v té době ještě ve fázi kasační stížnosti řešila Nikulinův případný nárok na azyl. Ústavní soud se proto následně Rusa zastal, a to přesto, že muž nakonec azyl nezískal. Konstatoval, že ministr porušil Nikulinova práva.

Částku 250.000 korun, kterou za to ministerstvo Nikulinovi loni v říjnu vyplatilo, označil dnes Rusův advokát Martin Sadílek za neúměrně nízkou. „Advokát ho (Nikulina) ujistil, že pan ministr nemůže učinit rozhodnutí, které ve finále skutečně učinil. Akt deportace Nikulin považoval ve své podstatě za únos a za zradu svého advokáta,“ popsal u Obvodního soudu pro Prahu 2. Klient podle něj ztratil důvěru v soudní systém i své právní zástupce, což velmi negativně ovlivnilo způsob jeho obhajoby v USA.

Sadílek poukázal také na to, že podle znaleckého posudku zadaného Nikulinovými obhájci v USA trpí Rus posttraumatickou stresovou poruchou. „Domnívám se, že vznikla v přímé souvislosti s nezákonným aktem pana ministra spravedlnosti,“ podotkl. Zdravotní posudky ze Spojených států chce v aktuálním řízení navrhnout jako důkaz.

Stát další peníze platit odmítá. Zástupce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dnes u soudu řekl, že Nikulinova žádost o azyl byla účelová a neměla reálnou šanci na úspěch. „Mezinárodní ochranu lze poskytnout pouze ve vztahu ke státu původu žadatele, tedy v tomto případě k Rusku, nikoliv k USA,“ upozornil. Ústavní soud podle něj Pelikánovo rozhodnutí zrušil v podstatě z formálních důvodů a zdůraznil tehdy, že nijak nepředjímá, zda má Nikulin skutečně dostat odškodnění.

Obvodní soud bude v jednání pokračovat 19. srpna, a to prováděním důkazů. Soudkyně Lucie Šenková předeslala, že vedle rozsahu způsobené nemajetkové újmy bude zkoumat také to, zda by dopady vydání na Nikulina byly jiné, pokud by ministr Pelikán vyčkal na definitivní rozhodnutí o azylu.

O Nikulinovo vydání neúspěšně usilovalo i Rusko, kolize obou žádostí vyvolávala politické pnutí na mezinárodní i domácí scéně. Soud v San Franciscu Nikulina loni v září uznal vinným v devíti bodech obžaloby, podle nichž v roce 2012 napadl sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox a ukradl data z více než 117 milionů účtů.