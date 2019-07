Vydaný Číňan odsouzený za vraždy dvou krajanů popřel vinu

Obžalovaný Chuej Čung (uprostřed) u pražského městského soudu, který začal 8. července 2019 projednávat jeho případ. Číňan podle obžaloby spáchal v ČR v roce 1998 dvojnásobnou vraždu. Muž pak uprchl do Číny, loni ho zadrželi Japonci a letos ho vydali do Česka.

Praha - Číňan Chuej Čung dnes u pražského městského soudu popřel zastřelení dvou krajanů z roku 1998. Uvedl, že neměl důvod muže zabíjet a že se o jejich vraždě v českém hlavním městě dozvěděl až po svém návratu do Číny. Obžaloba však tvrdí, že Čung do vlasti uprchl poté, co čin provedl. Česká justice ho v jeho nepřítomnosti uznala vinným a potrestala ho 12 lety vězení. Nový proces se koná proto, že Čunga dopadlo a vydalo Japonsko.

"Odmítám obžalobu, protože jsem nic neudělal. Nikoho jsem nezabil. Neměl jsem s poškozenými žádný spor. Také bych je nešel zabít na příkaz jiného člověka," vypověděl čtyřiapadesátiletý rodák z Šanghaje. Doplnil, že jednoho ze zastřelených vůbec neznal a s druhým se v roce 1992 poznal v Praze na trhu. Naznačil také, že muž byl zapletený do činnosti gangu převaděčů. Na otázky soudkyně i státní zástupkyně Čung odmítl odpovídat.

Vražda, z níž je Čung obviněný, se stala večer 29. května 1998. Obžaloba tvrdí, že muž vstoupil pod nezjištěnou záminkou do bytu, který si ve Zdiměřické ulici v Praze 4 pronajímal jeho sedmačtyřicetiletý krajan a kde v té době přebýval také další, stejně starý Číňan. Pachatel trefil každého z mužů třikrát do hlavy samopalem škorpion. Zbraň měla tlumič, takže sousedi střelbu neslyšeli a těla obou mužů objevila majitelka bytu až o deset dní později.

Čung odmítá, že by se ve vlasti skrýval před spravedlností. Z Prahy prý odjel proto, že potřeboval řešit manželské problémy. "Žádné orgány z České republiky mě nikdy nekontaktovaly. O tom, že jsem obžalovaný, jsem se dověděl až loni při svém zadržení v Japonsku," prohlásil dnes.

V Česku byl Čung odsouzen jako uprchlý v roce 2003, a to na základě výpovědí svědků mimo jiné ohledně toho, že vlastnil vražednou zbraň. Dnes vyšlo najevo, že jeden z klíčových svědků již zřejmě nežije. Další se bez omluvy nedostavil. Čungovi advokáti navíc nedali souhlas se čtením svědeckých výpovědí učiněných dříve na policii.

Členové čínské komunity žijící v Praze v minulosti uváděli také to, že Čung se v Česku nejprve živil jako obchodník, později měl prý ale hluboko do kapsy, chodil hrát do kasin a nadělal si dluhy. "Opravdu jsem občas dlužil peníze. Rozhodně jsem ale nikomu neřekl, že jsem zabil člověka," reagoval na svědecká tvrzení Čung. Zbraň si prý koupil kvůli osobní bezpečnosti v době, kdy žil v Ostravě, a později ji prý v prodal jinému Číňanovi.

Čung dnes také řekl, že nikdy nebyl stíhán. Soudkyně mu však připomněla, že byl v ČR v roce 1997 odsouzen za ublížení na zdraví.