Výdaje rodičů po návratu dětí do škol letos opět mírně vzrostou

Praha - Rodičům dětí, které jsou školou povinné, se letos opět prodraží výdaje hlavně na kroužky, učebnice, obědy a doučování. Náklady šplhají do jednotek tisíců korun. Podle červencových dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziročně například o jedno až tři procenta zdražily učebnice, zlevnily naopak sešity, pastelky i penály. To potvrzují i oslovení prodejci. K trendům podle nich patří neutrální motivy, ale i certifikované zboží, speciální logopedické a psací pomůcky a odlehčené materiály. Oblíbené jsou i školní sety, které nabízejí komplet vybavení.

Domácnosti v tíživé sociální situaci můžou požádat Úřad práce ČR o jednorázovou dávku pomoci v hmotné nouzi na vzdělání. Loni ji dostalo přes 6,7 tisíce lidí. "Lidé žádají o příspěvek na školní pomůcky nejčastěji od srpna do října," řekla ČTK mluvčí úřadu Kateřina Beránková.

Finanční náklady na prvňáka letos podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy, který vycházel z dat ČSÚ, poprvé v průměru přesáhnou 6000 korun. "To je pro řadu rodičů pořádný zásah do rodinného rozpočtu," míní. Například školní aktovka podle dat statistiků stojí zhruba dva tisíce Kč, školní penál téměř 300 korun a jeho vybavení se blíží k 200 korunám.

V novém průzkumu pro úvěrovou společnost Profi Credit, v němž odpovídalo 1500 respondentů, nicméně celková průměrná částka na výdaje spojené s návratem dětí do školy meziročně vzrostla o čtyři procenta až na 14,7 tisíce Kč. Do nich jsou zahrnuty všechny výdaje, které dotazovaní vyčíslili se začátkem školního roku - tedy kromě školních pomůcek i volnočasové aktivity, družina, obědy ve školní jídelně nebo doučování. Půjčky jsou v případě financování nástupů dětí do školy podle Profi Credit spíše výjimečné. V průzkumu je přiznalo pouhé jedno procento respondentů.

Od poloviny měsíce je na e-shopu Mall.cz podle mluvčí Pavly Hobíkové patrný zvýšený zájem o takzvané polopracovní notebooky. Prodeje narůstají v řádech desítek procent oproti předchozím měsícům. "Tyto notebooky jsou tenké, baterie vydrží až deset hodin a cena se pohybuje od 15 do 18 tisíc korun," uvedla. Studenti si pořizují i trendy batohy nebo tašky. Mezi rodiči i dětmi jsou podle ní také čím dál oblíbenější školní sety. Šetří čas i peníze, na jedno kliknutí pořídí hned několik položek, dodala.

Z testování aktovek a sešitů na komunitě ŽENY s.r.o. vyplynulo, že maminky první školní tašku pečlivě vybírají. Nejvíce na řadě premium FLEXI od firmy Karton P+P ocenily lehký materiál, prostornost a přehledné upořádání, anatomicky tvarovaná záda, snadné zapínání a reflexní prvky, uvedla Eva Vašková Čejková, zakladatelka ŽENY s.r.o. a firmy Testuj.to.

U sešitů Oxford s vyšší gramáží z testování vyplynulo, že sice vydrží a stránky neprosakují, ale sada takových sešitů je váhově už znát. Pro prvňáčky volí levnější sešity s obrázky, jednobarevný design zaujal spíše starší školáky. "Spíše než motivy pohádek nebo příběhů jsou mezi školáky oblíbené nadčasové aktovky s neutrálními vzory tak, aby nebyly "in" pouze chvíli," dodala Alexandra Čermáková ze srovnávače cen Heureka.cz.

Tak jako ostatní řetězce i například hypermarket Globus nabízí už od začátku srpna rozšířenou nabídku školní výbavy. Největší nápor podle vedoucí externí komunikace Rity Gabrielové přichází v první školní den, kdy prodeje stoupají až o 80 procent ve srovnání s předchozími dny.