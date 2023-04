Výdaje na uprchlickou krizi z Ukrajiny zatím byly 33,5 miliard

Praha - Celkové výdaje na ukrajinskou uprchlickou krizi od začátku ruské agrese loni v únoru do konce letošního března byly 33,5 miliardy korun. Ze státního rozpočtu šlo 23,4 miliardy korun, uvedlo na twitteru ministerstvo financí. Zároveň upozornilo na to, že zhruba 100.000 uprchlíků začalo po příchodu do Česka pracovat, takže odvádějí peníze zpět do české ekonomiky.

Největší výdajovou položkou jsou sociální dávky, na které šlo 11,1 miliardy korun. Výdaje na zdravotní péči byly 5,6 miliardy korun, výdaje spojené s ubytováním 6,8 miliardy korun. Ministerstvo už dříve upozornilo na to, že peníze vyplacené na ubytování šly českým občanům a firmám, kteří uprchlíkům ubytování nabídli.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu udělilo Česko dočasnou ochranu zhruba 504.000 ukrajinských uprchlíků. Podle údajů ministerstva vnitra se zhruba třetina uprchlíků vrátila zpět na Ukrajinu. K 1. dubnu jich v Česku pobývalo přibližně 325.000. Téměř 30 procent tvoří děti. Dvě třetiny dospělých jsou ženy, část pak senioři.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) tento týden uvedl, že od loňského března pracovalo v Česku přes 200.000 ukrajinských uprchlíků. V současnosti jich má práci asi 98.000.

Česko loni získalo grant 400 milionů eur (9,3 miliardy korun) od Rozvojové banky Rady Evropy (CEB) na pomoc s integrací uprchlíků z Ukrajiny. Přijalo také úvěry od CEB a Evropské investiční banky za celkem 600 milionů eur (14 miliard korun) na spolufinancování humanitární pomoci a neočekávaných výdajů státu na základní životní potřeby uprchlíků. Z fondů Evropské unie Česko loni v květnu dostalo 27,4 milionu eur (638 milionů korun) na pomoc s uprchlíky.