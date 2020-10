Výdaje na platy zaměstnanců státu by měly vzrůst na 240 miliard

Praha - Výdaje na platy zaměstnanců státu by se měly v příštím roce zvýšit proti letošku o 12,9 miliardy korun na 240 miliard korun. Počet pracovních míst placených státem se má zvýšit o 6901 na 482.270 míst. Průměrný plat zaměstnance státu by měl vzrůst o 1821 Kč na 40.057 korun, tento údaj ale nezahrnuje místa ve státním sektoru, na která dosud nejsou vyčleněné peníze. Stojí to v návrhu státního rozpočtu na příští rok, který vláda předložila Sněmovně.

Průměrná mzda v celé ekonomice v letošním druhém čtvrtletí představovala 34.271 Kč. Průměrný plat zaměstnance státu by měl v nominálním vyjádření vzrůst o 4,8 procenta. Vláda počítá s průměrnou inflací 1,9 procenta.

Vláda mimo jiné uvádí, že průměrný plat učitele by měl vzrůst na 45.450 korun. V kapitole ministerstva školství přibyla například jedna miliarda korun a 1938 přepočtených míst pedagogů na zabezpečení maximálního týdenního počtu hodin vyučování na základních a středních školách, takzvaný phmax. Dalších 1,55 miliardy korun je určeno na 3439 přepočtených míst pedagogických i nepedagogických pracovníků, protože stoupá počet žáků.

V Hasičském záchranném sboru by mělo v příštím roce přibýt dalších 150 míst a mělo by na ně směřovat 88 milionů korun. U policie má vzniknout 1500 míst a peníze na ně bude vláda uvolňovat podle toho, jak se je bude dařit obsazovat. Na ministerstvu obrany má zaniknout 1265 míst vojáků z povolání a 50 míst obslužného personálu kvůli zpomalenému náboru nových lidí zapříčiněného pandemií covid-19.

V souvislosti s pandemií mají dostat krajské hygienické stanice přidáno 63 milionů pro 134 nových zaměstnanců. Ministerstvo zdravotnictví dostalo kvůli projektu Chytrá karanténa 2.0 přidáno 15,6 milionu pro 24 nových zaměstnanců.

Kvůli zrušení daně z nabytí nemovitostí by mělo ve finanční správě v následujících letech zaniknout až 500 míst. Jen v příštím roce to bude 50 přepočtených míst s úsporou 25 milionů korun.

Na platy soudců a ústavních činitelů je vyčleněno 5,78 miliardy korun, zhruba o 83 milionů méně než letos. Vláda v návrhu rozpočtu uvádí, že s ohledem na poslanecké návrhy na zmrazení růstu platů ústavních činitelů nezapracovala do rozpočtu nárůst peněz na jejich platy. Peníze na ně jsou v rozpočtové rezervě, která je o jednu miliardu vyšší, než je její úroveň ze zákona. V případě potřeby by je vláda uvolnila.

Návrh rozpočtu počítá například s částkou 3,6 milionu korun na plat prezidenta republiky, na platy poslanců je vyčleněno 276,5 milionu korun a na platy senátorů 116,3 milionu korun.