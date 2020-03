Výdaje MPSV by se kvůli koronavirové krizi mohly snížit o 10 mld

Praha - Výdaje ministerstva práce by se kvůli koronavirové krizi mohly seškrtat o deset miliard korun. Nově by tak mohl resort letos utratit 676,8 miliardy korun. Příjmy by proti původnímu plánu mohly být o 25 miliard nižší. Činit by měly 552,59 miliardy. Vyplývá to z upraveného návrhu rozpočtu pro letošní rok. Podle něj se mění příjmy z odvodů i výdaje na nemocenské či penze.

Ministerstvo by letos mělo hospodařit zhruba se stejnými příjmy jako loni. Celkové výdaje by i po škrtech měly být téměř o 40 miliard vyšší než v minulém roce.