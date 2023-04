Výdaje do on-line reklamy v Česku loni stouply o 18 procent na 57 miliard korun

Praha - Výdaje do internetové reklamy v Česku loni vzrostly o 18 procent na rekordních 56,8 miliardy korun. Jde o kombinaci výdajů v čistých a ceníkových cenách, po přepočtu na ceníkové ceny jde o 117,7 miliardy korun, což je nejvíce mezi všemi mediatypy. Letos by výdaje měly dále stoupnout zhruba o sedm procent na 60,8 miliardy korun. V tiskové zprávě to dnes uvedlo Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR).

Největší nárůst inzertních výkonů zaznamenala display reklama, a to o 23 procent, a reklama ve vyhledávání s devítiprocentním meziročním zvýšením. Z pohledu způsobu obchodování inzertního prostoru rostl programatický nákup display reklamy o 35 procent. Display reklamou se míní takzvané bannery – v obsahové síti, na webech a na sociálních sítích.

"Je pozitivní vidět, že i v době celosvětové ekonomické recese internet jako reklamní kanál prosperuje. Zároveň je to logické, protože on-line prostředí nabízí nejpřesnější cílení reklamních kampaní, okamžitou možnost jejich optimalizace a přehled o efektivitě vynaložených prostředků v reálném čase," uvedl předseda výkonné rady SPIR Michal Hanák.

Výkon ostatních mediatypů na trhu je udávaný v ceníkových cenách, zatímco objem internetové inzerce je tvořen ceníkovými i čistými cenami. Proto od roku 2021 SPIR výzkum metodicky upravil, přepočítal celkový výkon on-linu na ceníkové ceny, aby bylo možné srovnání s ostatními mediatypy. Po převodu do ceníkových cen jde o objem téměř 118 miliard Kč, což potvrzuje on-line reklamě pozici nejsilnějšího mediatypu.

Výsledky za televizi, rozhlas, tisk a venkovní reklamu za loňský rok ještě nejsou k dispozici, v roce 2021 investovali zadavatelé do televizní reklamy 64 miliard korun v ceníkových cenách.