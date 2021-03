Výdaje do on-line reklamy loni stouply o 15 pct na 39,5 mld. Kč

Praha - Objem výdajů do internetové inzerce v Česku loni vzrostl o 15 procent na rekordních 39,5 miliardy korun. Z toho o 12 procent na téměř 27 miliard korun stoupla zobrazovaná display reklama a o 25 procent na 11,3 miliardy vzrostla reklama ve vyhledávání. Letos by objem internetové reklamy mohl stoupnout o osm procent na 42,5 miliardy korun. V tiskové zprávě to dnes oznámilo Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR).

V celkových reklamních výdajích u všech typů médií připadá na on-line reklamu podíl více než 30 procent. Internetová reklama je druhá hned za televizní, která loni vykázala objem přes 62 miliard korun. Třetí je tisková inzerce se 17 miliardami Kč.

"Uplynulý rok byl výjimečný v mnoha ohledech, ale za zásadní považuji přesun většiny aktivit do on-line prostředí v důsledku nejrůznějších protiepidemických opatření. Tomu odpovídá i nárůst investic do reklamy, protože zadavatelé se logicky snaží zasáhnout zákazníka tam, kde tráví nejvíce času. Výzkum internetových inzertních výkonů kombinuje čisté ceny s ceníkovými, proto si troufám odhadnout, že výkon on-line inzerce je v porovnání se skutečným výkonem ostatních mediatypů mnohem silnější. Internet svým objemem atakuje reálné investice do TV reklamy. Důvodem je, že ostatní mediatypy pracují výhradně s ceníkovými cenami," uvedl předseda výkonné rady SPIR Michal Hanák.

Z celkové display reklamy měla videoreklama 29procentní podíl, když meziročně vzrostla o 11 procent. Letos by měla růst o devět procent. Nativní reklama tvořila 12 procent a meziročně posílila o 16 procent.

Mobilní reklama meziročně vzrostla o 22 procent na 10,1 miliardy Kč, což představuje podíl 36 procent na celkových výdajích do display reklamy. Pro letošní rok SPIR odhaduje desetiprocentní růst. Objem reklamy na sociálních sítích se pohyboval kolem 4,5 miliardy Kč.

Programaticky obchodovaná reklama, která se týká prostoru v reklamních obsahových sítích a aukčního (RTB) způsobu prodeje, dohromady tvořila 62 procent z celé display reklamy a meziročně vzrostla o osm procent.