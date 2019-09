Vyčítal bych si, kdybych do Augsburgu nešel, řekl Suchý

Praha - Nelehký začátek v bundesligovém Augsburgu, kam v létě přestoupil po pěti a půl letech v Basileji, prožívá fotbalový obránce Marek Suchý. Při soutěžní premiéře v Německu si dal vlastní gól a Augsburg vypadl z domácího poháru s týmem ze čtvrté ligy. V posledních dvou ligových zápasech se nevešel do základní sestavy, přesto Suchý zůstává pozitivní a změnu působiště si pochvaluje.

"Přibývají mi roky. Rozhodnutí pro mě bylo jednoznačné. Měl jsem vnitřní pocit, že kdybych (Augsburg) nezkusil, vyčítal bych si, že jsem do toho nešel," řekl novinářům jednatřicetiletý hráč na reprezentačním srazu. Národní tým v boji o postup na evropský šampionát 2020 čeká v sobotu zápas v Kosovu a o tři dny později v Černé Hoře.

Zatímco s Basilejí vybojoval čtyři mistrovské tituly, dva domácí poháry a pravidelně s ní hrál Ligu mistrů, Augsburg obsadil v uplynulém ročníku patnácté místo se čtyřbodovým odstupem na barážovou pozici.

"Máte nějaké etapy v životě a v kariéře. V Basileji byla obrovská výhoda pohárů tím, že jsme hráli nahoře. Basilej patřila v soutěži mezi lídry. Pro mě bylo zásadní vyzkoušet nové prostředí, spoluhráče, organizaci a trenéra. Přesně to, co jsem cítil, že bych chtěl ještě zažít," řekl Suchý, který v Augsburgu působí s krajany Tomášem Koubkem a Janem Morávkem.

Na bundeslize se mu zamlouvá atmosféra i kvalita soupeřů. "V domácím zápase s Unionem Berlín jsem sice nehrál a byl jsem zklamaný, ale při tom zápase byla úžasná atmosféra. Je to strašná motivace makat a místo si zase vybojovat, protože v každém zápase tomu lidi dají strašně moc a zápas je otevřený. Týmy si to rozdávají na férovku, není tam nikdo, kdo by hrál zanďoura, jako se to kolikrát stává ve Švýcarsku. V tomhle je to pro mě nové poznání," uvedl Suchý.

Při soutěžním debutu za Augsburg se vlastním gólem podepsal v Německém poháru pod vyřazení 1:2 s Verlem. "To byla nešťastná situace. Člověk to musí brát tak, že už to nemůže být horší, ale lepší. Je to jedna situace. Mluvil jsem se spoustou kluků, kteří vypadli v prvním kole. Stává se to hodně často. Určitě to není hlavní soutěž. Hodilo se to za hlavu a od té doby přišlo dalších čtyři pět kluků," prohlásil Suchý.

Bundesligovou premiéru si coby člen základní sestavy odbyl na hřišti Dortmundu, kde jeho tým prohrál 1:5. Borussia je pověstná svým "kotlem", jemuž se přezdívá "žlutá zeď". V Lize mistrů ji okusí i pražská Slavia, Suchého bývalý klub. "To jsem ještě neviděl. Zbytek stadionu je normální, ale jenom za tou bránou je to něco neuvěřitelného," popsal atmosféru Suchý, který následující duel s Unionem Berlín strávil na lavičce a do utkání s Brémami zasáhl od druhé půle.

Suchého potěšil odchod reprezentačního spoluhráče Alexe Krále ze Slavie do Spartaku Moskva. Stejným směrem se v lednu 2010 vydal on sám. "Je to nostalgie, naskočí vám to hned. Od té doby, co jsem byl ve Spartaku, se klub hodně změnil. Vedení je komplet nové, trenéři samozřejmě taky. Mají nový stadion, zázemí. Spartak pořád sleduju, jsem jeho fanoušek. Nebojí se dávat šanci mladým, mají vlastní akademii. Alex už za sebou něco ve svém věku má, pár zápasů v Evropě, kde se ukázal ve velice dobrém světle," řekl Suchý.