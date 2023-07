Výchovné za pár let u nových penzí asi nahradí fiktivní odvody za dobu péče

Praha - Takzvané výchovné, o které se zvedají penze od letoška, se za pár let přestane u nových důchodů vyplácet. Nahradit ho mají fiktivní odvody za dobu péče o děti i případný společný základ manželů, a to nejspíš od roku 2026 či 2027. Novinářům to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Počítá s tím, že jinak se podoba bonusu 500 korun za dítě v nejbližší době nejspíš měnit nebude. Zohlednění fiktivních odvodů za dobu péče a možnost společného základu manželů pro výpočet výše důchodu obsahuje vládní reforma penzí.

"Počítám s tím, že výchovné bude fungovat v principu jako doposud. Pokud by mělo dojít k nějakým úpravám, tak jsem o tom mluvil s panem ministrem financí, že jsem diskusi otevřen. Jsem u toho ale velmi obezřetný. Je důležité, aby výchovné řešilo důsledky neférově a nespravedlivě nastaveného systému. V našem návrhu reformy je ale samozřejmě to, abychom řešili příčinu," uvedl Jurečka.

Loni v prosinci vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) průměrnému seniorovi penzi 19.755 korun a průměrné seniorce 16.484 korun. Letos po zavedení výchovného na konci prvního čtvrtletí průměrný starobní důchod muže činil 20.723 korun a ženy 18.290 korun. Za nižšími penzemi žen jsou nižší výdělky, a to v průměru o 15 procent a na stejných pozicích o desetinu. Za rozdílem je podle nedávného výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR ze 30 procent právě rodičovství.

Vládní reforma počítá s dobrovolným společným vyměřovacím základem manželů za dobu manželství. Odvedená suma z výdělků by se tak mezi ně při stanovení výše důchodu rozpočítala. Fiktivní základ pak představuje zohlednění odvodů z průměrné mzdy za dobu péče, kdy člověk nevydělává a neplatí pojistné. Penzi by to mohlo zvednout podle podkladů ministerstva práce k reformě o zhruba 500 korun. Při dřívějším návratu do práce by se pak fiktivní základ mohl připočítat ke skutečnému příjmu.

"Bude to opravdu zásadní změna, která vyřeší příčiny, proč jsme výchovné zaváděli. Pak přijde nějaký moment, kdy se ty nástroje prolnou a ten rodinný vyměřovací základ bude schopen plnohodnotně nahradit výchovné... V jakém datu přesně moment prolnutí a nahrazení nastane, odpověď dneska dát neumím. Bude to o rok nebo o dva později než v roce 2025," uvedl Jurečka. Podle něj se jedná o technické řešení.

Nárok na výchovné má teď ten z rodičů, který pečoval víc. ČSSZ automaticky zvedla v lednu penzi 1,4 milionu žen za tři miliony jejich dětí. Ostatní o bonus žádají. Letos by výdaje měly činit asi 19 miliard korun, v dalších letech porostou. Bonus za dítě prosadila krátce před posledními parlamentními volbami v roce 2021 tehdejší Sněmovna. Z čeho se výplata pokryje, neřešila.

Podle Národní ekonomické rady vlády (NERV) je výchovné jedna z největších nových výdajových položek rozpočtu bez zajištění odpovídajících příjmů. NERV doporučoval bonus zrušit. Experti na rodinnou politiku radili zaměřit se na rovné odměňování, zajištění dostatku školek a zkrácení rodičovské.