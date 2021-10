Východní polovinu ČR zasáhne silný vítr, místy může mít rychlost 65 km/h

Praha - Ve východní polovině ČR bude v úterý a v noci na středu foukat silný vítr. Místy může dosáhnout v nárazech rychlosti přes 65 kilometrů v hodině a lámat stromy, případně způsobit menší škody na objektech. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Jeho upozornění před větrným počasím platí od úterních 06:00 do půlnoci pro východní polovinu Vysočiny a Královéhradeckého a Pardubického kraje a pro celý Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj. Kvůli silnému větru tam hrozí nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné jsou i komplikace v dopravě. Na horách by lidé měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií, uvedli meteorologové.