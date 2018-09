Raleigh/Columbia/Atlanta (USA) - K východnímu pobřeží USA se žene hurikán Florence a úřady nařídily evakuaci 1,7 milionu obyvatel Severní a Jižní Karolíny a Virginie, uvedl zpravodajský server BBC. Bouře podle Národního střediska pro hurikány (NHC) v noci na dnešek zeslábla ze třetího na druhý stupeň na Saffirově-Simpsonově stupnici, která rozeznává pět kategorií hurikánů. NHC přesto varovalo, že jde o mimořádně nebezpečný živel, který může ohrozit lidské životy, především kvůli hrozícím záplavám. Americká média v souvislosti s hurikánem nešetří výrazy jako "monstrum" nebo "bestie". V oblasti byly mimo jiné zrušeny tisíce letů.

Bouře se podle posledních zpráv nachází zhruba 275 kilometrů od pobřeží Severní Karolíny a 355 kilometrů od pobřeží Jižní Karolíny a pohybuje se rychlostí zhruba 20 kilometrů za hodinu. Pevninu podle meteorologů zasáhne dnes večer místního času (v noci na pátek SELČ) a v pátek. Rychlost větru v centru hurikánu se pohybuje kolem 175 kilometrů v hodině.

"Zlobu hurikánu Florence pocítíme už dnes. Na pobřeží se dá odpoledne očekávat vítr až o rychlosti 130 kilometrů v hodině. A to je teprve předehra k nepočítaným dnům mizérie," napsal server televize CNN. Meteorolog CNN Chad Myers upozornil, že nízká kategorie hurikánu v tomto případě nehraje roli, protože nehledě na ni se čekají mohutné záplavy a obří srážky.

V Severní Karolíně naprší podle meteorologů ze služby weather.us tolik vody, že by to stačilo na zaplnění více než 15 milionů plaveckých bazénu olympijských rozměrů, tedy 50 krát 25 metrů.

Meteorologové upozornili, že bouře, která je rozlohou větší než celá Severní Karolína, by mohla být nejsilnější v oblasti za posledních 25 let. Severní Karolína má rozlohu 139.390 kilometrů čtverečních, což je téměř dvakrát tolik co Česko. Co do množství srážek by mohla kromě toho překonat i rekordní hurikán Harvey z roku 2017, který v Texasu proměnil silnice v řeky. Zahynulo tehdy téměř 90 lidí.

Stav pohotovosti byl vyhlášen ve státech Severní a Jižní Karolína, Georgie, Virginie, Maryland i v hlavním městě Washingtonu. Čtyři dálnice v Jižní Karolíně byly přeměněny na jednosměrné, aby se urychlila evakuace.

Hurikán je podle CNN mimořádně nebezpečný nikoli kvůli síle větru, ale právě kvůli hrozícím záplavám na pobřeží i ve vnitrozemí. Úřady varovaly, že domy v pobřežních oblastech by mohly být zaplaveny až do výše prvního patra. V Severní Karolíně meteorologové rovněž očekávají lokální tornáda.

Hurikán by mohl podle analytické společnosti CoreLogic způsobit škodu až 170 miliard dolarů (3,7 bilionu Kč) a poškodit 759.000 domácností a firem. Národní meteorologická služba (NWS) uvedla, že v oblastech, kde platí výstraha před hurikánem, žije 5,25 milionu lidí, a v místech, kde byla vyhlášena výstraha před tropickou bouří, přebývá 4,9 milionu lidí.

Florence se přežene přes region se šesti jadernými elektrárnami, skládkami průmyslového odpadu, uhelnými doly a farmami, které skladují odpadní látky ve velkých lagunách. Podle druhé největší americké elektrárenské společnosti Duke Energy může hurikán připravit o dodávky elektřiny až tři čtvrtiny ze čtyř milionů zákazníků společnosti v Severní a Jižní Karolíně a výpadek elektřiny může trvat i týdny.