Východ ČR zasáhly bouřky, v Olomouckém kraji si vyžádaly evakuace lidí

Praha - Východní část Česka v neděli večer zasáhly silné bouřky. Hasiči v Olomouckém kraji museli v několika obcích evakuovat obyvatele. Jsou tam zatopené desítky domů, poškozená auta i infrastruktura. Meteorologové večer vydali výstrahu před povodněmi s extrémním stupněm nebezpečí pro Šumpersko a Uničovsko. Za tři hodiny tam napršelo i 70 milimetrů srážek. Na dalších místech na východě země platí povodňová pohotovost.

"V okresech Šumperk a Prostějov spadlo během posledních tří hodin ojediněle kolem 70 mm srážek. V důsledku toho na Mertě v profilu Sobotín a na Dlouhé Loučce byly dosaženy třetí stupně povodňové aktivity," uvedli meteorologové. Třetího stupně dosáhla také Desná v Koutech nad Desnou. Hasiči v Olomouckém kraji měli po 22:00 hlášeno kvůli silným bouřkám více než 100 událostí. Voda může zaplavit níže položené oblasti a způsobit škody na majetku a v krajině. Aktuální výstraha s extrémním stupněm nebezpečí pro okresy Šumperk a Uničov platí od 23:00 do jedné hodiny po půlnoci. V dalších částech Olomouckého kraji platí povodňová pohotovost s vysokým stupněm nebezpečí, stejně jako v menší části Pardubického kraje a také na Rýmařovsku. Také tam může voda zaplavit například silnice. Lidé by měli omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí třeba pády stromů. Výstraha před povodněmi je této části země v platnosti až do pondělních 11:00. Hladiny řek mohou stoupnout také na Vysočině, podle meteorologů je tam ale pouze nízký stupeň nebezpečí. Prakticky celý východ země od odpoledne zasáhly silné bouře, před kterými meteorologové varovali. Přívalový déšť může zatopit podchody, podjezdy nebo sklepy. "Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí představují také kroupy, blesky a v menší míře i nárazy větru," uvedl ČHMÚ. Výstrahy před bouřkami platí na východě země do pondělních 02:00. Jihočeský kraj Jihočeští hasiči zasahovali dnes večer kvůli bouřkám asi třicetkrát, odčerpávali vodu, odstraňovali popadané stromy. Problémy byly hlavně na Jindřichohradecku, uvedli na webu hasičského záchranného sboru. Silné bouřky dnes zasáhly zejména východ republiky, meteorologové vydali výstrahu před povodněmi s extrémním stupněm nebezpečí pro Šumpersko a Uničovsko v Olomouckém kraji. Jihočeští hasiči mimo jiné odčerpávali vodu v Nové Bystřici a Třeběticích a čistili koryto potoka v Písečné. V Dačicích způsobil pravděpodobně úder blesku požár elektroinstalace rodinného domu. Jihomoravský kraj

Bouřky, které v podvečer a večer přecházely přes jižní Moravu zatopily sklepy i silnice. Jihomoravští hasiči od 18:00 do 21:30 vyjížděli k celkem 20 událostem spojeným právě se silným deštěm a větrem. ČTK to řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák.

"Naprostá většina potíží byla hlášena z okresů Brno-venkov a Blansko. Nejčastěji se jednalo o čerpání vody ze zatopeného sklepa nebo odčerpání laguny vzniklé na silnici, hasiči také čistili kanalizace a silnice od bláta a naplaveného dřeva," uvedl Dvořák.

Bouřky se nad územím kraje pohybovaly už v noci na neděli a v neděli odpoledne, ty však větší škody nenapáchaly, hasiči vyjížděli pouze k několika spadlým stromům.

Silnější bouřky spojené s prudkým lijákem a silným větrem přišly až po 18:00 a postihly zejména severní část kraje.

Na jihu Moravy mají v noci bouřky i srážky ustávat, teplota klesne k 11 stupňům Celsia. Déšť a přeháňky mají v kraji vydržet i v pondělí, odpoledne mají teploty vystoupit až k 19 stupňům.

Olomoucký kraj

Hasiči v Olomouckém kraji museli v noci kvůli následkům bouřek evakuovat obyvatele v několika obcích. Nejzasaženější jsou Šumvald, Oskava, Břevenec, Dolní Sukolom, v obcích jsou zatopené desítky domů, poškozená jsou vozidla i infrastruktura, uvedla na twitteru mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Hasiči kolem 23:30 uvedli, že zasahují u 55 událostí, dalších více než 100 měli nahlášeno. "Zasahují jednotky z celého kraje. Nyní je prioritou záchrana a evakuace osob," uvedla mluvčí. Hasiči ve spolupráci s obcemi řeší, kam budou evakuované vozit.

Meteorologové vydali výstrahu před povodněmi s extrémním stupněm nebezpečí pro Šumpersko a Uničovsko. Za tři hodiny napršelo i 70 milimetrů srážek.

Kvůli silným bouřkám vystoupaly večer hladiny řek, třetího povodňového stupně dosáhla Merta v Sobotíně na Šumpersku, Oslava v Dlouhé Loučce na Olomoucku a Desná v Koutech nad Desnou. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu.

Ve 23:30 platil třetí povodňový stupeň již jen na Oslavě v Dlouhé Loučce, hladina tam dosáhla 244 centimetrů, třetí stupeň se vyhlašuje při překročení 200 centimetrů. Běžně je hladina ve výšce kolem 80 centimetrů.

Desná v Koutech nad Desnou již klesla na druhý povodňový stupeň, na Mertě v Sobotíně byl před 23:00 již první povodňový stupeň, který platil také například na Bělé v Jeseníku a Mikulovicích nebo toku Oskava v Uničově.

Prakticky celý východ země od odpoledne zasáhly silné bouře, před kterými meteorologové varovali, byť podle původní výstrahy se nečekalo dosažení nejvyššího stupně povodňového ohrožení.

Kraj Vysočina

Hasiči na Vysočině měli kvůli bouřkám od dnešních 18:00 přes 40 výjezdů. Nejvíc práce s odčerpáváním vody a odklízením vyvrácených stromů ze silnic měli do 20:30 na Třebíčsku a Žďársku. Vyplývá to z jejich webu. Místy stoupají hladiny řek. První povodňový stupeň, tedy bdělost, platí na Želetavce v Jemnici na Třebíčsku a na říčce Šlapance v Mírovce u Havlíčkova Brodu. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav.

Výjezdy začaly hasičům v kraji přibývat hlavně po 19:00. Stromy z vozovek už odklízeli například ve Starči, Budkově, Čáslavicích na Třebíčsku nebo v Třebíči - Borovině. Čerpání vody je kromě některých míst Třebíčska zaměstnávalo třeba v Křižanově, Bobrové u Nového Města na Moravě nebo ve Věchnově u Bystřice nad Pernštejnem.

Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami platí na Vysočině do pondělích 02:00 pro okolí Bystřice nad Pernštejnem a Nového Města na Moravě na Žďársku. Dalším částem Vysočiny hrozí silné bouřky.