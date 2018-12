Praha - Skvělou střeleckou formu potvrdil v souboji o prvenství v základní skupině na mistrovství světa v Praze proti Švýcarsku český útočník Adam Delong. Svým druhým hattrickem na turnaji pomohl k výhře nad Švýcarskem 6:4 a celkem vylepšil svoji bilanci na sedm gólů ze tří utkání. Delong byl především rád, že český tým konečně ukázal na turnaji svoji opravdovou sílu.

Jeho druhá formace s centrem Patrikem Dóžou a Tomem Ondruškem se prosazovala už v duelech s Německem (10:5) a Lotyšskem (3:4). "Kluci mají neuvěřitelné oči, musím je pochválit. Vychází to z psychické pohody. Zvykl jsem si na tu atmosféru a už nejsem tolik nervózní. Hledám si pozice, je tam i trocha štěstí," řekl novinářům Delong.

Dvaadvacetiletý útočník Vítkovic je s 10 body druhým nejproduktivnějším hráčem turnaje za Slovákem Michalem Dudovičem, který má na kontě 16 bodů (7+9). Mezi kanonýry se dělí o druhé místo za vedoucím Slovákem Filipem Čonkou-Skybou, který skóroval osmkrát.

Před turnajem měl Delong na kontě ze 13 utkání v národním týmu jen sedm bodů za čtyři branky a tři asistence. Vychutnává si atmosféru v O2 areně a fanoušci už často na turnaji skandovali jeho jméno. "To je úplná paráda, užívám si to. To mě vede k lepším výkonům," prohlásil Delong.

Hattrick mohl dovršit už krátce po polovině utkání za stavu 3:2 po návratu na hřišti po vyloučení, ale dočkal se až ve 48. minutě, kdy zvýšil na 6:3. "Nevím, jestli to byl faul. Byl jsem naštvaný. Jsem rád, že to kluci odjezdili. Škoda té šance, jak jsem vyskočil z té trestné lavice," vrátil se Delong k dění ve druhém dějství.

Byl rád, že český tým dal zapomenout na nedělní porážku s Lotyši. "Ani jsme si nezahráli v přípravě, kromě toho se Slováky, zápasy, kdy musíme tvořit hru. Možná tam byl ten šok. Každopádně to musíme zvládat, to nás neomlouvá. A v neděli jsme po prohraném zápase spadli na úplné dno. Semkli jsme se, museli pracovat jako tým. Věděli jsme, o co jde, to nás heclo ještě víc," podotkl Delong.

K přímému postupu do čtvrtfinále pomohli už v pondělí českému týmu Němci, kteří porazili Lotyšsko. "Chtěl bych jim poděkovat, ale jsem rád, že jsme zápas se Švýcary zvládli a ukázali, že umíme hrát florbal. Doufám, že se připravíme i na čtvrteční zápas, nepodceníme ho a podáme co nejlepší výkon," uvedl Delong.

Věří, že dobývání zatažené obrany soupeře Češi zvládnou v roli jasného favorita lépe než proti Lotyšům. "Bude důležité dát rychlé góly. Vychází to asi na Dánsko. Oni asi budou pracovat na postavené obraně a chodit do protiútoků. Bude to jen o nás, abychom zase neudělali tolik chyb," dodal Delong.