Vychází reedice čtyř alb zesnulého zpěváka Žbirky a chystá se vinylový box

Praha - V těchto dnech vycházejí v reedici čtyři starší alba Miroslava Žbirky, která loni zesnulý slovenský zpěvák a skladatel nahrál v letech 1980 až 1990. Jde o CD Nemoderný chalan, Chlapec z ulice, Zlomky poznania a K.O. Na podzim pak vyjde box se všemi sedmi alby, která vydal Žbirka pro vydavatelství Opus. Ke čtyřem uvedeným v něm přibudou tituly Doktor sen, Sezónne lásky, Roky a dni. ČTK o tom za vydavatelství Warner Music informovala Marcela Kočandrlová.

Zpěvák a skladatel Žbirka zemřel loni 10. listopadu ve věku 69 let. "Vydání exkluzivního boxu se sedmi vinylovými deskami je naplánováno na říjen k nedožitým sedmdesátinám Miroslava Žbirky. V Praze, Bratislavě a v Londýně se zároveň uskuteční koncerty pod názvem Tribute to Miro Žbirka 70," uvedla Kočandrlová.

Nahrávku Nemoderný chalan nahrál Žbirka v roce 1984 s producentskou podporou Laca Lučeniče jako svoje čtvrté album. Žbirka se na něm rozešel se svým dvorním textařem Kamilem Peterajem a celé album si otextoval sám. Písně 22 dní, Poraď si sám a Pozri sa z tohoto alba se zařadily k největším hitům celé Žbirkovy kariéry.

V roce 1986 vydal Žbirka další autorské album Chlapec z ulice s písněmi jako Dr. Jekyll a Mr. Hyde, Kúp mi knihu, Slávou opitý či Katka, kterou věnoval své manželce. Hudební podklady nahrála skupina Limit. Dva roky po tomto albu nahrál Žbirka opět s Lučeničem a skupinou Limit desku Zlomky poznania. Tentokrát rozšířil okruh textařských spolupracovníků a mimo jiné zhudebnil i básně Miroslava Válka (Jesenná láska) a Milana Urbana (Zlomky).

Žbirka se s vydavatelstvím Opus rozloučil v roce 1990 svým sedmým řadovým albem K.O. Největší textařský prostor dal na tomto albu Jozefu Urbanovi, se kterým spolupracoval až do jeho předčasné smrti v roce 1999.

Na přelomu dubna a května by mělo vyjít nové Žbirkovo album Posledné veci nazvané podle básně Daniela Heviera. Prvním singlem z něj se v únoru stala píseň Nejsi sám, duet zesnulého Žbirky s jeho synem Davidem. Československý duet otce se synem zpracoval do videoklipu režisér Šimon Šafránek, který režíroval i oceňovaný dokument Meky. Žbirka na novém albu začal pracovat už během prvního koronavirového lockdownu od března do června 2020. Některé z textů napsal sám a zpracoval i doteď nezhudebněné básně Joža Urbana, Václava Hrabě, či Daniela Heviera.

Žbirku připomenou vzpomínkové koncerty 23. září v londýnské 229 Venue, 17. října v NTC Aréně v Bratislavě a 21. října v pražském O2 Universu. Žbirkovy skladby na nich zahrají a zazpívají hvězdy současné české a slovenské hudební scény. Koncerty se budou konat u příležitosti letošních Žbirkových nedožitých 70. narozenin, které připadají na 21. října.