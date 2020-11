Vycházejí kompilace Tří sester, Mandrage a Michala Horáčka

Ilustrační foto - Kapela Tři sestry 21. května v Praze křtem svého nového alba Fernet underground zahájila třídenní festival Tři sestry 30 let Open Air. Skupina v letošním roce slaví 30 let od svého vzniku.

Ilustrační foto - Kapela Tři sestry 21. května v Praze křtem svého nového alba Fernet underground zahájila třídenní festival Tři sestry 30 let Open Air. Skupina v letošním roce slaví 30 let od svého vzniku. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Kapely Tři sestry a Mandrage a textař a producent Michal Horáček vydávají nahrávky, které shrnují jejich dosavadní kariéry. Všechny tři mají podobu trojalba a obsahují desítky hitů. Skupina Tři sestry, které jsou na scéně 35 let, připravily kompilaci Platinum Maxxximum. The Best Of Mandrage rekapituluje kariéru kapely, která na začátku letošního roku ukončila svoji kariéru. Horáček vydává průřezové trojalbum, jímž mapuje svou více než třicetiletou kariéru. ČTK o tom informovali jejich mediální zástupci.

Poprocková kapela Mandrage na tuzemské scéně působila od roku 2001. Na blíže neurčenou dobu ukončila činnost. Důvodem se staly osobní problémy frontmana skupiny Víta Starého. Skupina už nestačila absolvovat turné Dlouhej únor, které mělo navazovat na novou desku Vidím to růžově, která vyšla loni v prosinci. "Je fajn uzavřít kapelu a dozvědět se, že samotná ´best ofka´ vydá na trojalbum. V těch písničkách je spousta vzpomínek na jednu velmi vydatnou etapu našich životů, téměř dvacet let jedné kapely, spousta mejdanů, kámošů, holek, koncertů, cest. Příjemná nostalgie po době, na kterou nikdy nezapomeneme. Děkujeme všem, díky kterým jsme si to mohli užívat, bylo to super," uvedl klávesista kapely František Bořík.

Skupina Tři sestry na Platinum Maxxximum nabízí 80 hitů, ke kterým připojila tři novinky. "35 let existence čehokoliv v měřítku lidských životů je úctyhodných. Jedná-li se o hudební skupinu, která káže pivo a pije pivo, je těch 35 let zázrak," konstatoval zpěvák a výhradní textař skupiny Lou Fanánek Hagen.

Kapacita prvních dvou disků je zaplněna nejoblíbenějšími skladbami z období od vzniku skupiny do roku 2007. Třetí album shrnuje nejlepší písně z období 2007 až 2020 a připojeny jsou k nim tři nové bonusové nahrávky Litovel, Jinej vdolky a Ať seš punk, coververze skladby Mods, Skins, Punks od skupiny The Professionals. K novinkové skladbě Ať seš punk natočil režisér Petr Orozovič klip https://youtu.be/9CQnm1hzH00, v němž hrají a sbory zpívají kamarádi Tří sester z kapel Alkehol, Doctor P.P., E!E, Pirates of the Pubs, MZH, Lety Mimo a Zputnik, spolu s největšími přispěvateli nadačního fondu Tři sestry pomáhají. Objevuje se v něm i několik jedinečných archivních záběrů.

Textař a producent Horáček nazval svůj výběr Srdce jako kníže Rohan (50 mých nejmilejších písní). Projekt je plný známých zpěváků, hereckých hostů, muzikantů a hitů s texty, které vznikly v běhu let z jeho producentského popudu, ale také ve spolupráci s Petrem Hapkou. Nahrávka zachycuje hlasy Hany Hegerové, Lucie Bílé, Jany Kirschner, Karla Gotta, Richarda Krajča, Vojtěcha Dyka a mnoha dalších.

"Pouštěl jsem se v životě do lecčeho. Ale jedním jsem od roku 1983 byl a dosud jsem: textařem. Vázanou řečí vyprávím příběhy v naději, že mým slovům dá další rozměr skladatel a že je dál obohatí instrumentalisté a nakonec interpret. Měl jsem veliké štěstí, a jsem za ně vděčný. Mé příběhy osobitě rozvinuli takoví skladatelé jako Petr Hapka, Ivan Tásler, Jarda Traband Svoboda nebo Michal Pavlíček, ale i neznámí tvůrci ze všech koutů naší země, kteří se podíleli na mém nejmilejším albu z osmnácti autorských alb, Českém kalendáři," podotkl Horáček. "Nevybíral jsem jen songy, které znějí v rozhlase dodnes. Zvolil jsem i takové, které v éteru nezazněly nikdy, a přesto mě těší," dodal.