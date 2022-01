Vyčerpaný Menšík prohrál finále dvouhry juniorů na Australian Open

Melbourne - Tenista Jakub Menšík prohrál ve finále dvouhry juniorů na Australian Open s Brunem Kuzuharou z USA 6:7, 7:6 a 5:7. Šestnáctiletý český mladík dokončil zápas trvající tři hodiny a 43 minut vyčerpán v křečích a Rod Laver Arenu opouštěl na vozíku. Světová jednička Ashleigh Bartyová se v ženském finále pokusí naplnit roli favoritky a zaútočit na třetí grandslamový titul v kariéře.

V dlouhých výměnách ztratil Menšík první set v tie-breaku poměrem 4:7, ale koncovku druhé sady zvládl lépe a tie-break získal 8:6. Na úvod třetího setu prohrával čtvrtý nasazený Menšík s turnajovou jedničkou 0:2, ale srovnal na 2:2 a od té doby si oba hráči drželi servis.

V závěru utkání začal mít Menšík křeče do stehenních svalů. Povzbuzován i vítězkou Roland Garros Barborou Krejčíkovou v hledišti ale bojoval do posledních sil.

Za stavu 5:5 nevyužil brejkbol a měl stále větší problém s pohybem. Za stavu 5:6 vydřel výměnu na 30:30, po které si vyčerpáním lehl na břicho na zem a nemohl kvůli bolesti v levém stehenním svalu vstát.

Nakonec se mu to povedlo, kvůli časové prodlevě přišel o první servis a druhý dal do sítě. Dvojchybu udělal i při mečbolu. Poté znovu klesl na zem a do šatny byl odvezen na vozíku.

Menšík se tak nestal druhým českým vítězem dvouhry juniorů v Melbourne. Jako jedinému se to dosud povedlo jen Jiřímu Veselému v roce 2011.

Australanka Bartyová si o trofej si na jednom z turnajů velké čtyřky zahraje potřetí a poprvé proti sobě nebude mít českou soupeřku, duel s Američankou Danielle Collinsovou začíná od 09:30 SEČ.

Pětadvacetiletá Bartyová ovládla antukové Roland Garros v roce 2019 po finálové výhře nad Markétou Vondroušovou a loni ve Wimbledonu přehrála Karolínu Plíškovou. Ve finále Australian Open je poprvé a může se stát první domácí vítězkou turnaje od roku 1978, kdy se to podařilo Christine O'Neilové. Collinsová je ve finále grandslamu poprvé a titulem by navázala na triumf krajanky Sofie Keninové z roku 2020.

Výsledky tenisového Australian Open (tvrdý povrch, dotace 75 milionů australských dolarů):

Junioři, dvouhra - finále: Kuzuhara (1-USA) - Menšík (4-ČR) 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 7:5. Juniorky, dvouhra - finále: Marčinková (1-Chorv.) - Costoulasová (8-Belg.) 7:5, 6:1.