Výbuchy v šíitské mešitě v afghánském Kandaháru si vyžádaly 37 obětí

Kábul - Nejméně 37 lidí zahynulo a více než 70 dalších utrpělo zranění při dnešních explozích v šíitské mešitě v jihoafghánském městě Kandahár. Vyplývá to z informací agentury AP, která se odvolává na místní zdravotnické zdroje. Podle představitele islamistického hnutí Tálibán, které je v Afghánistánu od poloviny srpna u moci, se mešita v centru Kandaháru stala v době modliteb terčem sebevražedného útoku.

Na fotografiích zveřejněných na sociálních sítích bylo vidět, že na podlaze mešity leží mnoho zkrvavených, bezvládných těl. Na místo dorazily speciální jednotky hnutí Tálibán. Tálibán rovněž vyzval občany, aby darovali krev. K explozím se zatím nikdo nepřihlásil.

"První informace naznačují, že šlo o útok sebevražedného atentátníka, který se odpálil uvnitř mešity," prohlásil podle AFP místní představitel Tálibánu pod podmínkou anonymity.

Podle svědka citovaného agenturou AFP byly slyšet tři výbuchy, z nichž jeden nastal u hlavního vchodu do mešity. Agentura AP s odvoláním na svědka, který se představil jako Murtaza, uvedla, že sebevražední atentátníci byli čtyři. Dva odpálili nálože při vstupu do mešity, a umožnili tak dalším dvěma útočníkům proniknout dovnitř svatyně a vyhodit se do vzduchu mezi věřícími. Páteční modlitby ve zmíněné mešitě navštěvuje kolem 500 lidí, řekl Murtaza.

Před týdnem zabil sebevražedný atentátník v šíitské mešitě v afghánském městě Kunduz přes 50 lidí a na 140 jich zranil. K tomuto útoku se přihlásila teroristická skupina Islámský stát.

Většina Afghánců patří k sunnitské větvi islámu, šíitský islám vyznávají například menšinoví Hazárové. Sunnitští radikálové na šíity hledí jako na odpadlíky od víry a často na ně útočí.