Výbuch v Explosii dnes ráno vážně popálil čtyři lidi

Pardubice - Výbuch v pardubické továrně Explosia ráno vážně popálil čtyři lidi. Záchranáři je převážejí do popáleninového centra v Praze, uvedl mluvčí záchranky. Podle předběžných informací výbuch nastal v mísírně střelného prachu.

"Dvě osoby utrpěly popáleniny na více než 30 procentech těla, byly uvedeny do umělého spánku a připojeny na plicní ventilaci. Do Prahy je transportuje vrtulník," uvedl mluvčí záchranky Aleš Malý. Další dva popálené převáží do Prahy sanita, jsou při vědomí.

Podle mluvčí krajských hasičů Venduly Horákové na místě výbuchu zasahují pouze podnikoví hasiči. "Od nás tam jel jen vyšetřovatel," řekla ČTK Horáková.

Společnost Explosia vyrábí výbušniny a střeliva. Firma existuje od roku 1920, od roku 2002 ji stoprocentně vlastní stát.

V říjnu 2018 v areálu Explosie zničila exploze málo používaný mostek. Výbuch nikoho nezranil. Nehoda mírně omezila provoz firmy, společnost za ni dostala později pokutu od báňského úřadu.