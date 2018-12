Karviná - Výbuch metanu v dole ČSM na Karvinsku ve čtvrtek zabil 13 horníků. Šlo o 12 Poláků a Čecha. V nemocnici v Ostravě jsou nyní dva zranění Poláci, jeden z nich je v kritickém stavu s popáleninami na polovině těla. Třetí hospitalizovaný v Karviné byl propuštěn do domácího ošetřování. Místo neštěstí navštívil polský premiér Mateusz Morawiecki, na místo dorazil i Andrej Babiš. V Polsku bude v neděli státní smutek, píše kancelář polského prezidenta. Příčiny výbuchu zjišťuje speciální komise, podle Českého báňského úřadu je evidentní, že při tragédii musela být koncentrace metanu proti předpisům minimálně 4,5násobná. Důlní neštěstí v Karviné je druhé nejhorší na území ČR od roku 1990.

V době neštěstí pracovalo v dole 23 horníků, uvedl polský premiér. Většina byla ze zprostředkovatelské agentury Alpex. Deset horníků bylo zraněno, z toho tři byli hospitalizováni. Dva muži jsou na klinice popálenin Fakultní nemocnice Ostrava. Mluvčí nemocnice Naďa Chattová ČTK řekla, že jeden z mužů je v kritickém stavu, popáleniny má na 50 procentech těla. Další horník je ve stabilizovaném stavu, avšak jeho zranění jsou vážná.

Z 13 mrtvých horníků je zatím na povrchu pouze jeden, ostatní zůstávají podle mluvčího OKD Iva Čelechovského v podzemí. Není zatím jasné, kdy bude možné těla vytáhnout. Nejdříve to bude po Novém roce. "Na místě důlního neštěstí nyní budujeme ochranné hráze, které mají zamezit požáru. Na místě je velmi špatná viditelnost," řekl Čelechovský. Stavba hrází, které mají zamezit šíření požáru v dole, bude trvat do neděle.

Záchranné práce v dole podle výkonného ředitele OKD Boleslava Kowalczyka nadále pokračují. Ztěžuje je právě požár. Podle polského premiéra českým záchranářům pomáhají polští kolegové, s technikou budou na místě, dokud to bude třeba. Zásah podle něj komplikuje horko v podzemí, je tam až 200 stupňů Celsia a v místě požáru mnohem více. Podle náměstka polského ministra hospodářství chybí vedení OKD "sociální instinkt". Překvapila ho nízká úroveň informací o neštěstí v dole ČSM.

Lokalita je nyní uzavřená, což se dotýká práce 800 zaměstnanců ze dvou směn. Museli zůstat doma, kde budou zřejmě do neděle, než se podaří prostor zatarasit. Pobírají 100 procent mzdy, protože jde o překážku na straně zaměstnavatele.

V celém Polsku bude v neděli státní smutek. Dnes to ve Varšavě oznámila kancelář polského prezidenta Andrzeje Dudy.

K rodinám pozůstalých dnes směřuje řada kondolencí. Vyjádřila je společnost OKD, premiéři i prezident Miloš Zeman. Poslanci uctili oběti v úvodu dnešního jednání Sněmovny minutou ticha.

Ztráty lidských životů litují i další, připomínají, že tragédie nastala v předvánočním čase. Hornická obec Stonava na Karvinsku dnes vyvěsila smuteční vlajku. Starosta vyzval obyvatele, aby nadcházející sváteční dny trávili spíše tichým rozjímáním, bez petard a ohňostrojů. Památku zesnulých horníků dnes uctí i v krajské Ostravě. Před důlní závod dnes dopoledne přišli také dva bývalí horníci a zapálili za mrtvé 13 svíček.

Přispět rodinám obětí je možné na bankovní účet 1657156389/0800 s variabilním symbolem 20122018, který odpovídá datu neštěstí. OKD řeší odškodnění pro pozůstalé po zemřelých. Podle mluvčího OKD Iva Čelechovského u českých horníků vyplývá z kolektivní smlouvy, podle níž by měl každý člen nejbližší rodiny, tedy vdova a případně nezletilé děti, dostat odškodné ve výši 240.000 korun. Polské horníky by měla odškodnit agentura, která je zaměstnala. Vzhledem k rozsahu neštěstí ale OKD řeší, jak by se na tomto odškodnění podílela, řekl dnes novinářům mluvčí.

Premiér Andrej Babiš považuje za spravedlivé, aby zemřelí polští horníci byli odškodněni stejně jako zemřelý Čech. Premiér dnes novinářům řekl, že vedení OKD má nyní navrhnout způsob, jak rodinám horníků ztráty kompenzovat. Pokud by nebylo možné, aby kompenzace vyplatilo OKD, vstoupí do toto podle Babiše stát, který vlastní těžební společnost prostřednictvím státního podniku Prisko.

"Spravedlivé by podle mě bylo, aby odškodnění bylo u všech stejné, jak u českého, tak i u polských horníků," řekl k tomu Babiš.

Obětem bylo od 25 do 53 let. Čelechovský ČTK řekl, že OKD je v kontaktu s jejich rodinami a řeší kompenzace a odškodnění. Další dva zranění Poláci jsou v nemocnici v Ostravě, přičemž jeden z nich v kritickém stavu s popáleninami na polovině těla.

Úřad: Koncentrace metanu v ČSM musela být minimálně 4,5násobná

Koncentrace metanu při čtvrteční tragédii v dole ČSM na Karvinsku musela být proti předpisům minimálně 4,5násobná. ČTK to dnes řekl mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek. O příčině spekulovat nechtěl, bude podle něj předmětem vyšetřování, které povede Obvodní báňský úřad v Ostravě.

"Jedna věc je jasná, musela tam být větší koncentrace metanu a muselo dojít k určitému počinu. Ten počin je předmětem šetření a nelze se k tomu teď vyjádřit - jestli tam byl nějaký přírodní vliv, lidská chyba, popřípadě technická závada, která mohla výbuch také způsobit," řekl Machek. "V bezpečnostních předpisech máme jako limitní koncentraci jedno procento metanu v ovzduší. A dolní mez výbušnosti metanu se pohybuje kolem 4,5 procenta," dodal. Průměrná koncentrace metanu v atmosféře se podle dostupných informací pohybuje kolem 0,0002 procenta.

Zaměstnanci obvodního báňského úřadu podle něj dorazili na místo hned ve čtvrtek večer. "Zkontrolovali přijatá opatření, zajistili provozní dokumentaci, která popisuje, jak se mělo v daném místě pracovat, a přihlížejí průběhu likvidačních prací," uvedl. Potvrdil, že v dole jsou čidla, která hodnotu metanu měří. Spekulovat, zda například z nějakého důvodu byly mimo provoz, nechtěl. Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) dnes ČTK řekl, že podle něj žádné z čidel v dole zvýšené koncentrace metanu nehlásilo.

Mluvčí OKD Ivo Čelechovský řekl, že bezpečnostní čidla v podzemí jsou nastavena na určitou hodnotu, nicméně mezi jednotlivými čidly se metan může nakumulovat tak, že to čidla nezachytí a může vzniknout výbuch. "To samozřejmě v tomto konkrétním případě musí potvrdit speciální vyšetřovací komise, která, až to bude možné, do podzemí sfárá a bude přesně rekognoskovat terén a zjišťovat, co se tam stalo," řekl Čelechovský.

Zeman vyjádřil soustrast pozůstalým po obětech důlního neštěstí

Prezident Miloš Zeman dnes vyjádřil soustrast pozůstalým po obětech neštěstí na dole ČSM na Karvinsku. Popřál brzké uzdravení raněným a poděkoval záchranářům, kteří na dole zasahovali. Podobně jako hlava státu se vyjadřují i další politici. Zeman dnes také poslal kondolenční telegram polskému prezidentovi Andrzeji Dudovi, protože 12 ze 13 horníků, kteří při důlním neštěstí zemřeli, byli Poláci.

"V tomto adventním čase nás všechny zasáhla tragédie na Dole ČSM. Jsem nesmírně zarmoucen ze ztráty lidských životů. Vyjadřuji upřímnou soustrast pozůstalým, přeji brzké uzdravení raněným a děkuji obětavým záchranářům," uvedl Zeman prostřednictvím svého mluvčího.

V kondolenčním telegramu Dudovi Zeman vyjádřil soustrast rodinám obětí i polskému národu. "Mrzí mě, že se tragický výbuch v dole ČSM Sever stal spojnicí mezi našimi zeměmi. Věřte mi, prosím, že český národ v této pohnuté chvíli zůstává myšlenkami s Vámi a že se směrem k Polsku díváme se zármutkem a lítostí," napsal.

"Chtěl bych v první řadě vyjádřit soustrast pozůstalým po obětech tohoto důlního neštěstí, zraněným bych popřál rychlé uzdravení. Je to samozřejmě obrovská tragédie," řekl novinářům ve Sněmovně vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Teď bude následovat vyšetřování a je potřeba zjistit, zda nedošlo k porušení nějakých bezpečnostních předpisů," doplnil.

"Je to samozřejmě obrovská tragická událost v předvánočním čase, já myslím, že to nemůže nechat klidného nikoho. Chtěla bych hlavně vyjádřit hlubokou soustrast všem pozůstalým," řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).

"Dovolte mi vyjádřit upřímnou soustrast rodinám horníků, kteří zahynuli v Dole ČSM na Karvinsku. Zraněným přeji brzké uzdravení," napsal na twitteru předseda KSČM Vojtěch Filip.

"Výbuch v dole ČSM je obrovskou tragédií. Upřímnou soustrast všem pozůstalým, čest památce zemřelých. Modleme se, aby byl počet obětí co nejnižší," napsal na twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

"Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Upřímnou soustrast pozůstalým po hornících," reagoval na twitteru na zprávu o neštěstí předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Polský premiér: Neštěstí v dole je obrovskou tragédií

Polský premiér Mateusz Morawiecki označil neštěstí v dole na Karvinsku za obrovskou tragédii. Polští záchranáři a další technika bude na místě neštěstí pomáhat českým kolegům, dokud to bude potřeba. Polský premiér to dnes řekl novinářům po návštěvě místa neštěstí, vyjádřil soustrast všem pozůstalým.

Podle Morawieckého pracovalo v době výbuchu v dole 23 horníků, většina byla ze zprostředkovatelské agentury Alpex. Deset horníků bylo zraněno, z toho tři jsou v nemocnici. Z vyjádření mluvčích nemocnic vyplývá, že jeden ze zraněných je v kritickém stavu.

Morawiecki uvedl, že zásah komplikuje horko v podzemí. Je tam až 200 stupňů Celsia a v místě požáru mnohem více.

Na místo neštěstí se vydal i český premiér Andrej Babiš (ANO). Důl ČSM je součástí OKD. Majitelem této těžební společnosti je prostřednictvím státního podniku Prisko stát.

OKD chybí podle polského viceministra "sociální instinkt"

Vedení společnosti OKD chybí podle bývalého náměstka polského ministra hospodářství Jerzyho Markowského jakýsi "sociální instinkt", překvapila ho nízká úroveň informací ohledně čtvrtečního neštěstí v dole ČSM v Karviné. Dnes to tento bývalý horník řekl ve zpravodajské televizi TVN24. Po výbuchu metanu v dole zahynulo 13 horníků, z toho 12 Poláků.

"My jsme si v Polsku zvykli na určité standardy záchranných akcí - že je všechno transparentní, všichni vědí všechno - od premiéra až do posledního člověka v dole," uvedl Markowski.

Markowski tvrdí, že polské hornictví je ještě postavené na "zdravých zásadách". Připomněl, že české doly v posledních dvaceti letech přešly do soukromých rukou. Noví majitelé prý zanedbali mnoho procedur i zásad týkajících se tak těžké práce, jako je ta pod zemí. Češi podle něho "odvykli dramatičnosti války s přírodou v hornictví. To vede k tomu, co teď máme," tvrdí Markowski.

Polsko největší důlní neštěstí od začátku nového tisíciletí zažilo v listopadu 2006, kdy v dole Halemba ve městě Ruda Ślonska zahynulo 23 horníků. Dvacet havířů zemřelo v září 2009 po výbuchu metanu v dole Wujek-Ruch Ślonsk v tom samém městě. Letos v květnu po otřesu v hloubce 900 metrů v dole Zofiówka ve městě Jastrzembie-Zdrój přišlo o život pět horníků.