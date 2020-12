Výbuch uhelného prachu v Kolíně způsobil škodu za desítky milionů

Kolín - Škodu za několik desítek milionů korun způsobil dnes výbuch uhelného prachu na takzvané zauhlovací cestě v elektrárně a teplárně Kolín. Výbuch poškodil budovu, požár se rozšířil na střechu a do uhelné šachty a výtahu. Nikdo se nezranil, hasiči vyhlásili nejdříve druhý, následně třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Hořet začalo před 11:00, po 16:00 dostali hasiči plameny pod kontrolu, řekla ČTK mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

S plameny bojovalo 18 jednotek hasičů. Velitel zásahu chtěl povolat vrtulník s takzvaným bambi vakem, který by pomohl likvidovat požár střechy ze vzduchu, kvůli husté zástavbě to ale nakonec nebylo možné. Město po výbuchu zavalil dým a nepříjemný zápach hořícího uhlí. Radnice vyzývala rozhlasem obyvatele městské částí Zálabí, aby kvůli požáru nevětrali. V okolních ulicích snížil dým viditelnost podobně jako při mlze.

Zařízení patří do skupiny Veolia. Veolia Energie Kolín se zabývá výrobou tepla a elektrické energie. Teplem zásobuje většinu kolínských průmyslových podniků, městských budov a organizací a také většinu obyvatel. Dodávky tepla zajišťuje kolínská teplárna a elektrárna po dnešním výbuchu záložním zdrojem. Rozsah omezení společnost analyzuje, uvedla ve vyjádření zaslaném ČTK mluvčí skupiny Veolia Marcela Dvořáková.

Video: Požár po výbuchu v kolínské elektrárně

28.12.2020, 15:04, autor: Jaroslav Beneš, zdroj: ČTK/Video

Záložní zdroj se nachází nedaleko lihovaru. "Dodávky tepla a teplé vody jsou směřovány primárně do nemocnice a do domů pro obyvatele. Může se stát, že režim bude částečně omezený," řekla ČTK mluvčí radnice Šárka Hrubá. Omezení potrvá do opravení havárie. Obyvatelé Kolína by tak nyní měli mít k dispozici teplo i teplou vodu, může se ale stát, že dodávky budou mírně omezené a voda bude například vlažnější. Naopak je omezený veškerý odběr teplé vody a tepla nebytových a průmyslových objektů.

Příčiny požáru bude v úterý zjišťovat vyšetřovatel hasičů.

Požár byl vidět i z okolních obcí, například z Veltrub. Již při vjezdu do Kolína od této obce si bylo možné všimnout všudypřítomného kouře. Obyvatelé Kolína se chodili k elektrárně dívat, pořizovali fotografie a videa. Lidé, kteří bydlí v blízkosti elektrárny, zpravodaji ČTK řekli, že výbuch nebyl nijak silný, lidé si požáru všimli spíše až podle dýmu a zápachu.