Výbuch nemocnice v Gaze má 500 obětí, Izrael a Palestinci se viní navzájem

Gaza/Tel Aviv - Nejméně 500 lidí dnes podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy zemřelo po útoku na nemocnici Al-Ahlí ve městě Gaza. Úřady v oblasti, kterou ovládá islamistické hnutí Hamás, hovoří o izraelském náletu. Izraelská armáda reagovala prohlášením, že podle jejích informací výbuch způsobila raketa palestinských radikálů odpálená na Izrael. To později večer zopakoval i premiér Benjamin Netanjahu. Předseda palestinské samosprávy, která sídlí na Západním břehu Jordánu, Mahmúd Abbás vyhlásil třídenní smutek. Zároveň podle zdroje agentury AP zrušil plánované setkání s americkým prezidentem Joem Bidenem. Šéf Hamásu Ismáíl Haníja vyzval Palestince k odporu vůči izraelské okupaci, jeho předchůdce zase k protestu před izraelskými ambasádami. Na demonstraci v Ramalláhu se palestinská policie mezitím střetla s odpůrci Abbáse.

Vláda Hamásu označila "izraelský nálet" na nemocnici za válečný zločin. "V nemocnici byly stovky nemocných a zraněných a lidí, kteří byli přinuceni opustit své domovy," uvedla v prohlášení. Lékař Zijád Šahádá, který působí v Gaze, televizi Al-Džazíra řekl, že nemocnice byla pokládána za bezpečné místo, kde se ukrývali civilisté, kteří uprchli ze svých domovů. "Mrtvých je teď přes 500, ale myslíme, že jich bude přes 1000. Je to masakr," řekl.

Lídr Hamásu Haníja řekl, že jde o potvrzení izraelské brutality a vyzval Palestince k odporu. Také řekl, že podíl nesou Spojené státy, protože "kryly izraelskou agresi".

Izraelská armáda uvedla, že podle jejích zpravodajských informací nemocnici omylem zasáhla raketa palestinského Islámského džihádu, když teroristé z Gazy odpalovali rakety na Izrael. Islámský džihád to odmítl. "Nemocnici v Gaze zasáhli barbarští teroristé, ne izraelské obranné síly," uvedl večer izraelský premiér Netanjahu. Podle jeho poradce Marka Regeva v předchozích konfliktech zhruba 33 procent raket vyslaných na Izrael dopadlo ještě v Pásmu Gazy.

"Masakr v nemocnici Al-Ahlí nemá v naší historii obdoby. Zatímco v minulých válkách a dnech jsme byli svědky tragédií, to, co se odehrálo dnes v noci, se rovná genocidě," uvedl mluvčí palestinské civilní obrany Mahmúd Basal.

Do ulic na protest proti náletu podle Al-Džazíry vyšli Palestinci na okupovaném Západním břehu Jordánu, a to mimo jiné ve městech Nábulus a Džanín. V Ramalláhu stovky lidí podle agentury AFP požadovaly odstoupení šéfa palestinské samosprávy Mamúda Abbáse a podle televize AL-Džazíra na místě propukla střelba a zavládl absolutní chaos. Agentura Reuters píše, že palestinské bezpečnostní složky proti demonstrantům použily slzný plyn a zábleskové granáty. Abbás vyhlásil třídenní státní smutek a podle palestinského zdroje agentury AP také zrušil chystané středeční setkání s Bidenem v Jordánsku a vrací se do Ramalláhu, kde sídlí palestinská vláda.

"Je to genocida. Vyzýváme mezinárodní společenství, aby okamžitě zasáhlo a zastavilo tento masakr. Mlčení už nelze akceptovat," uvedla v prohlášení Organizace pro osvobození Palestiny (OOP). Ta zároveň svolala mimořádné jednání. Řada palestinských frakcí mezitím vyzvala k protestní generální stávce.

Dříve dnešní den palestinské úřady uvedly, že při izraelských náletech v Pásmu Gazy od 7. října zahynulo na 3000 lidí. Izrael začal Gazu bombardovat po krvavém útoku Hamásu na jižní Izrael, při kterém zahynulo asi 1400 osob, zejména civilistů. Palestinské civilisty na severu Pásma Gazy Izrael vyzval k evakuaci na jih a tvrdí, že cílí na infrastrukturu Hamásu.

Al-Džazíra píše, že útok na nemocnici zvyšuje tlak na amerického prezidenta Bidena před jeho středeční návštěvou Izraele. Podle televize Bílý dům v posledních dnech začal více zdůrazňovat potřebu řešit humanitární situaci v Pásmu Gazy.