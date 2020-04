Vybrané projekty dotované z EU nebudou muset být spolufinancovány

Praha - Vybrané projekty dotované z evropských peněz nebudou muset být kvůli současným opatřením proti koronaviru spolufinancovány ze státního rozpočtu. Dnes o tom rozhodla Evropská komise. Za normálních okolností musí jít z národního rozpočtu minimálně 15 procent. Rozhodnutí umožní také například přesunout prostředky mezi fondy i zjednodušit administrativu. ČTK o tom dnes informovalo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které za čerpání dotací odpovídá.

"Evropská komise vyslyšela volání členských států po skutečně hmatatelné podpoře v době tak výrazné krize. Nová pravidla zohledňují požadavky České republiky a dalších států a umožní co nejlépe využít prostředky evropských fondů při zvládání současné pandemie," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Upravená pravidla podle ní umožní Česku zjednodušit administrativu spojenou s využíváním finančních nástrojů, tedy zvýhodněných úvěrů a záruk, a vybrané projekty financovat ze 100 procent z evropských dotací. "V příštích dnech předložím návrhy na využití volných prostředků v evropských fondech vládě," podotkla ministryně.

Rozhodnutí Evropské komise spadá do druhé sady legislativních úprav, tzv. CRII Plus. Navazuje na předchozí opatření CRII, které umožnilo využít více než 300 milionů eur (8,3 miliardy korun) z evropských dotací do rozšíření podpory malých a středních podnikatelů.

Schválená iniciativa podle Dostálové nepřináší do programů více peněz, než měla Česká republika již vyjednáno, ale umožňuje je snáze přesunout do oblastí, kde je jejich potřeba nejakutnější. Poskytuje také návod, jak flexibilněji aplikovat zásah vyšší moci.