Výborný žádá eurokomisaře Wojciechowského o řešení dovozu z Ukrajiny

Praha - Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) požádal eurokomisaře pro zemědělství Janusze Wojciechowského, aby řešil situaci kolem dovozu zemědělské produkce z Ukrajiny od Evropské unie. Týká se to hlavně obilovin a drůbežího masa, které ovlivňují evropský trh. V tiskové zprávě to uvedlo ministerstvo zemědělství (MZe).

Evropská komise v květnu povolila Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku zakázat na svém trhu prodej ukrajinské pšenice, kukuřice, řepkového semene a slunečnicových semen, tranzit do dalších zemí ale není omezen. Zákaz má skončit 15. září, Polsko ale už oznámilo, že ho nezruší.

Výborný uvedl, že vnímá obavy zemědělců ze situace na trhu. "Musíme vyřešit logistiku, kapacity transportních cest do třetích zemí, trasování produkce a musíme garantovat potravinovou bezpečnost dovážených komodit a více posílit distribuci do vybraných regionů. Také je potřeba podpořit transport, který sníží tlak na evropský prostor. Důležité je rovněž znát informaci o monitoringu aktuálních zásob a přípravě možných krizových opatření pro nadcházející období," doplnil.

Dovoz mimo jiné do Polska ovlivňuje odbyt českých zemědělců, běžně tam směřuje část české produkce. Podle Agrární komory i Zemědělského svazu mají přebytky z loňské produkce a může hrozit, že nebudou mít kam uskladnit letošní úrodu.

Podle komory by ČR měla, stejně jako Polsko nebo Slovensko, zavést na dovoz některých komodit embargo. Výborný v červenci uvedl, že do ČR za prvních pět měsíců letošního roku meziročně ztrojnásobil dovoz kuřecího masa. Často jde podle něj o maso ukrajinského původu, které přes Slovensko směřuje dále na trh EU. MZe uvedlo, že podle dat z Celní statistiky se ze Slovenska od ledna do konce května dovezlo 2,79 milionu tun drůbežího masa a drůbežích drobů, v roce 2022 to bylo 3,6 milionu tun. Dlouhodobě v dovozu těchto komodit převládá ze zhruba 65 procent Polsko. Loni se jich z Polska dovezlo 78,734 milionu tun, letos od ledna do konce května 34,34 milionu tun.

Místopředseda Sdružení drůbežářských podniků David Bednář v tiskové zprávě uvedl, že zejména dovozy z Polska, kde mají producenti vyšší dotační podpory, dlouhodobě vede k poklesu tuzemské produkce. Nově k tomu podle něj přispívají i dovozy z Ukrajiny, kde nemusí producenti splňovat přísné evropské normy. "Přestože se často veřejně mluví o rostoucích maržích potravinářů, reálně producenti nemohou skokové zdražení krmiv či energií do cen plně promítnout," doplil.

Předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá dnes ČTK řekla, že zpracovatelé drůbežího masa od srpna snížily výkupní ceny podnikům, které se věnují výkrmu. Kvůli plánu vlády na krácení dotačních podpor i snižování rentability své produkce tak budou už v září uvažovat o omezování chovů, uvedla.