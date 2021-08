Výborný výsledek, ale CSKA v Sofii bude nebezpečnější, řekl Bílek po výhře 2:0

Plzeň - Za výborný výsledek označil trenér plzeňských fotbalistů Michal Bílek domácí vítězství 2:0 nad CSKA Sofia na úvod závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy. Kouč Viktorie ale současné nabádá k velké obezřetnosti, protože za týden v Bulharsku očekává mnohem nebezpečnějšího soupeře.

"Uhráli jsme výborný výsledek, ale je potřeba se na odvetu opravdu dobře připravit. Hrajeme o hodně," řekl Bílek na on-line tiskové konferenci.

Plzeňští většinu času kontrolovali hru a držiteli rekordních 31 bulharských titulů moc prostoru nedali, pouze Yanic Wildschut v prvním poločase trefil tyčku. Před ním domácím zařídil vedení v 11. minutě Milan Havel a v 72. minutě přidal pojistku Jhon Mosquera.

"Myslím si, že teprve u nich nás budou zlobit, protože jsem viděl některé poslední zápasy. Jejich ofenziva je opravdu velmi silná, mají rychlé a pohyblivé hráče, kteří jakmile mají kousek prostoru, tak je potom těžké je chytat. Jsem rád, že jsme je do nějakých takových situací nepustili," uvedl Bílek.

"Je to tým, který se asi nově tvoří, protože je tam také spousta nových hráčů. Doma budou velmi nebezpeční. Potvrdili to s Osijekem, kterému dali čtyřku (4:2 v úvodním zápase 3. předkola EKL). Nebude nás tam čekat nic lehkého, to je jasné. Ale není vůbec nic rozhodnuté," přidal šestapadesátiletý trenér.

Chválil autora druhého gólu Mosqueru. Kolumbijský křídelník se po letním příchodu z Liberce ve Viktorii zatím spíše hledal. "I když neměl výkonnost nějak dobrou, tak jsme ho drželi, protože víme, co v něm je. Výborně pracuje. Dneska tu snahu zúročil. Hrál velmi dobře, dal branku, bojoval jako lev. Věřím, že to bude zlom a že k bojovnosti, kterou v sobě má, přidá ještě fotbalovost a bude ještě daleko platnějším hráčem, než byl doteď," řekl Bílek.

Hodně vidět byli proti CSKA také oba krajní obránci Radim Řezník s Havlem, který místo své obvyklé pravé strany nastoupil nalevo. "Oba si s tím poradili dobře. Jsem spokojený, jak to odehráli. Hodně se podíleli i na ofenzivě a splnili to, co jsme od nich očekávali," konstatoval Bílek.

Plzeň dosáhla osmé výhry z devíti soutěžních duelů v sezoně i bez svého nejlepšího střelce Jeana-Davida Beauguela. Francouzského útočníka, jenž na středečním tréninku utrpěl lehčí svalové zranění, zastoupil Tomáš Chorý. "Musím říct, že Choras to zase zvládnul velmi dobře, přidržel spousty balonu, byl ohromně platný. Věřím tomu, že Bogy bude brzy v pořádku, protože ho potřebujeme. Stejně jako Chorého," uvedl bývalý reprezentační kouč.