Výborný výkon od celého týmu, pochválil spoluhráče sparťan Horák

Praha - Hokejisté Sparty navázali na sobotní domácí výhru nad Olomoucí a po domácích zápasech vedou ve čtvrtfinále play off 2:0. Útočníkovi Romanu Horákovi se zamlouval způsob, jakým Pražané k úspěchu došli. Ocenil týmový výkon mužstva, který vyžadují právě zápasy vyřazovacích bitev o titul.

"Zatím ideální scénář. Samozřejmě jsme chtěli vést 2:0 po těch úvodních domácích zápasech. Doma musíme vyhrávat, takže ty první dva zápasy byly extrémně důležité, jsme rádi za to, jak to vyšlo. Dneska výborný výkon od celého týmu a opravdu vynikající byl i Saša Salák v bráně," vyzdvihl Horák v on-line rozhovoru s novináři.

Podle očekávání se zatím nekonaly žádné střelecké manévry. "Je to hodně urputné, prostě play off hokej. Olomouc takhle hraje každý zápas, takže je to extrémně těžké, ale my jsme to věděli a podle toho jsme se také připravili. Musíme mít ve hře stejnou obětavost a práci, co mají oni. Zatím se nám to daří," podotkl Horák.

Dnešní zápas byl v porovnání se sobotním už také o poznání tvrdší, dokonce došlo i na potyčku v tunelu po skončení první třetiny. "Já byl už v šatně, takže nevím přesně, co se stalo, ale i tohle k tomu asi patří. My to samozřejmě nechceme přenášet do tunelu, ale nechat to na tom ledě, bohužel se stalo, to se nedá nic dělat," uvedl Horák.

Devětadvacetiletý centr očekává, že Hanáci budou ještě hodně kousat. "Já si myslím, že určitě. Ještě není konec té série. Je to teprve 2:0 a my víme, že to bude ještě extrémně těžké. Každý zápas s Olomoucí je nadoraz a v Olomouci to bude možná ještě těžší, když budeme hrát venku. Hřiště tam je větší, což může hrát také roli, ale samozřejmě se na to během té dvoudenní pauzy připravíme," ujistil Horák.

Tuší, že i nadále bude velmi těžké najít cestu k překonání Branislava Konráda. "Je to výborný gólman. Samozřejmě se snažíme mu to co nejvíce znepříjemnit, chodit do brány a dávat takové ty nehezké góly. Zatím nám tam něco padlo i z té přesilovky, ale myslím, že ty výsledky budou dál podobné: 2:0, 2:1... Bude to ještě těžké," prohlásil Horák, který nabil Michalu Řepíkovi na úvodní gól.

Druhý, který byl nakonec v utkání i posledním, přidal další z hlavních kanonýrů Sparty v sezoně David Tomášek. "Je samozřejmě lepší odskočit o dva góly, ale zápas to samozřejmě nerozhodlo, protože pořád ještě zbývalo dost času a stav 2:0 je kolikrát těžké udržet. Ale bylo to určitě trochu uklidnění a jsem rád, že nám to tam padlo i ve hře pět na pět," konstatoval Tomášek.

"Oni mají ten urputný defenzivní systém, ale my jsme tohle čekali, takže nás to nijak nepřekvapilo. Šli jsme si trpělivě za tím a myslím, že jsme podali velmi dobrý výkon, dostali jsme se v porovnání se sobotou už do toho play off tempa. Ve třetí třetině jsme to odehráli chytře a udrželi jsme to," doplnil Tomášek.