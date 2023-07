Výborný: Snižování cen potravin nahrává nižší inflace i vyhlídky na dobrou úrodu

Hluboká nad Vltavou (Českobudějovicko) - Snižování cen potravin nahrává nižší inflace, pomoci by mohla i letošní úroda, která by podle dosavadních vyhlídek mohla být v Česku nadstandardní, řekl dnes ČTK ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na farmářských trzích v Muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Ministerstvo zemědělství může podle ministra ovlivňovat trh s potravinami jen nepřímo.

"My k tomu máme pouze nepřímé nástroje, určitě je budu používat. V tomhle, si myslím, že udělal velký kus práce můj předchůdce Zdeněk Nekula," řekl Výborný k možnému tlaku jeho ministerstva. Uvedl, že je potřeba si uvědomit, že ministr zemědělství neurčuje ceny rohlíků, mléka nebo hovězího masa. "Stejně tak jako ministerstvo zemědělství není nějaké ministerstvo cenotvorby," dodal.

Podle ministra je potřeba rozklíčovat celý potravinový řetězec od zemědělce až po pult obchodu. Jaká k tomu má jeho rezort data, chce zjistit v příštím týdnu při schůzkách s vrchními řediteli sekcí, případně je nechá doplnit. "Pokud by tam někde se ukázaly nějaké nekalosti, tak pak je zcela na místě, aby to řešily kontrolní orgány," řekl. Druhá věc je podle něj podoba neformálního vlivu na jednotlivé aktéry. "Já jsem nastoupil tento týden s hlavním krédem, že si zakládám na komunikaci," řekl nový ministr.

Mezirezortní pracovní skupina, která vznikla k tématu cen potravin po dohodě vlády pod vedením ministerstva zemědělství, bude zatím pokračovat. "Nejsem přítel nějakých revolučních změn. Mám informace, že tato pracovní skupina se má sejít někde na začátku září," řekl ministr.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) veřejnost od ministerstva zemědělství očekává pokračování v tlaku na snižování cen potravin. Úřad v tom přímé kompetence nemá, ale může na celý řetězec producentů a prodejců vyvíjet tlak. Premiér to na adresu ministra Výborného řekl tento týden ve čtvrtek, když ho uváděl do úřadu.

"Myslím, že se ten problém za posledních pět měsíců výrazně zlepšil, i díky tomu tlaku, který vyvinul Zdeněk Nekula," řekl dnes Výborný. Podotkl, že k nižším cenám potravin přispívá snižování inflace. Projevit by se podle něj mělo i navrhované snížení DPH u potravin z 15 na 12 procent, pokud bude schválený vládou navrhovaný balíček opatření. "Někdo říká, že se to neprojeví, ale zaregistroval jsem vyjádření i obchodníků, šéfa Svazu obchodu a cestovního ruchu, že ta tři procenta jsou už takovým snížením, že není možné, aby se to na ceně potravin po 1. lednu 2024 neprojevilo," řekl ministr.

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziroční inflace u potravin v květnu zpomalila z dubnových 17 procent na 14,5 procenta. V lednu byla inflace u potravin 25 procent.

Dnešní akce na zámku Ohrada byla součástí projektu Poznej svého farmáře. Hlavním cílem projektu je podle ministerstva zemědělství podpořit regionální výrobce a zlepšit informovanost veřejnosti o možnostech nákupu kvalitních potravin.