Výborný mluvil s Pavlem o prioritách pro řízení ministerstva zemědělství

Praha - Kandidát na nového ministra zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) po dnešní schůzce s prezidentem Petrem Pavlem na Hradě řekl, že s hlavou státu probíral priority, s nimiž by chtěl resort zemědělství řídit. Za klíčovou označil komunikaci. Výborný také zdůraznil, že teprve čeká na potvrzení své nominace za Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL) celostátním výborem lidovců, který se sejde tento čtvrtek. Pavel potvrdil Výbornému, že by ho jmenoval ministrem ve čtvrtek příštího týdne.

Výborný zatím nechtěl o svých představách o řízení ministerstva podrobněji hovořit, učiní tak až po potvrzení širším vedením lidovců a jmenování. Nastínil, že by chtěl komunikovat například s odbornou i laickou veřejností a se sněmovním zemědělským výborem. Řekl, že je třeba účinně podpořit české zemědělce bez rozdílu. Zmínil také, že čeští europoslanci bez rozdílu stranické příslušnosti by měli hájit zájmy českých zemědělců v Evropském parlamentu. Výborný by chtěl pracovat například na potravinové soběstačnosti Česka. Věnoval by se rovněž tématu sucha.

Výborný, který nyní vede poslanecký klub lidovců, uvedl, že s prezidentem nemluvil o možnosti zavedení spotřební daně na tiché víno. Koalice v návrhu takzvaného konsolidačního balíčku zachovala nulovou sazbu. Většina koaličních stran se chce podle České televize k diskusi vrátit. Zdanění vína podporují TOP 09, STAN a Piráti, ODS je ochotná o návrhu jednat, proti jsou už jen lidovci, uvedla ČT. Případná dohoda by měla podle televize nastat až na podzim po schválení konsolidačního balíčku.

Nekula oznámil rezignaci minulý týden, skončí s červnem. Svůj odchod z funkce ministra zemědělství zdůvodnil tím, že v posledních týdnech necítil podporu vedení lidové strany. Pavel o víkendu v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že důvody Nekulova odchodu jsou osobní a nemá důvod je přezkoumávat. Podstatné pro něj je, že premiér Petr Fiala (ODS) s takovým řešením souhlasí.