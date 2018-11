Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové prohráli ve 23. kole extraligy s Plzní 2:4. Západočeši tak proti Moutfieldu uspěli po třech prohrách. Tři góly hosté vstřelili v první třetině, poslední přidali při power play. Velkou zásluhu na výhře hostů měl brankář Dmitrij Milčakov, který si připsal 40 zákroků.

Hradec, povzbuzen posledními domácími výsledky, měl přitom bleskový vstup do zápasu. Hned v úvodní minutě tečoval Pichého nahození nebezpečně Smoleňák, gólman Milčakov, který dostal tentokrát přednost před Frodlem, ale zasáhl. Ve 2. minutě už to nezvládl a za záda mu prošel Vopelkův pokus z úhlu.

Domácí pohoda však netrvala dlouho. O dvě minuty později poslal famózní přihrávku Denis Kindl Němcovi, který překonal Pavelku. Pravá pohroma pro Mountfield přišla v jedenácté minutě. Hosté skórovali dvakrát během 27 vteřin. Nejprve Allen využil výbornou Gulašovu akci, poté Jones prostřelil shluk těl a hokejek před Pavelkou.

Plzeň v těch chvílích asi dostala odměnu za perfektní Čerešňákovo gesto z 8. minuty. Obránce opravil rozhodčí, kteří chtěli vyloučit jednoho z domácích po zákroku na něj. Plzeňský bek je ale zastavil.

Ve druhé třetině se hrál podobně jako v té první velmi rušný hokej. Hradečtí se snažili o vyrovnání, jenže nemohli překonat Milčakova. Běloruský gólman chytal výborně. Velké možnosti měli Smoleňák, Bičevskis, Dragoun a dvakrát Rákos. Ani jeden z nich v souboji s Milčakovem neuspěl. Ve 38. minutě netrefil Lessio z dorážky prázdnou plzeňskou branku.

Ve třetí části Mountfield dál pokračoval v náporu. Byl jasně střelecky aktivnější, ke kontaktní brance mu pomohla přesilovka. Kanadský obránce Piché v ní ve 44. minutě vstřelil první gól v hradeckém dresu. Hosté hru vyrovnali, přesto se Hradečtí dostali dvě minuty před koncem k power play. V ní přišlo definitivní rozhodnutí, sedm vteřin před koncem se prosadil Gulaš.

Hlasy trenérů po zápase:

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Do zápasu jsme vlítli a dali jsme rychle gól. Pak jsme se ale, myslím, uspokojili. Začali jsme prohrávat souboje v obranném pásmu, dělali jsme nesmyslné chyby. Plzeň nás potrestala třemi góly v rychlém sledu. Kdyby dala ještě čtvrtý, jak ujížděla pár sekund před koncem třetiny sami na brankáře, tak si, dovolím říct, bylo po zápase. Jarda Pavelka nás ale podržel ve hře. Ve druhé třetině jsme měli šance, byly tam nějaké prázdné brány, ale nebyli jsme schopni puk dotlačit. Ve třetí části se nám podařilo snížit, zkusili jsme power play, jenže nám nevyšla. Bojovali jsme celý zápas, ale Plzeň byla o chloupek lepší."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Pro nás to byla těžká úloha. Zápas jsme rozehráli nešťastným gólem. Bylo to už poněkolikáté, kdy to bylo na začátku 1:0 nebo 2:0 pro soupeře. Jsem rád, že jsme tentokrát rychle vyrovnali. Pak se to trošičku otočilo, začali jsme hrát aktivně, se štěstím nám tam napadaly góly. Šli jsme si za tím, první třetina se nám podařila. Ve druhé třetině jsme chtěli zlepšit hru s pukem, nicméně Hradec má lauf, hraje dobře a moc nám to neumožnil. Od druhého domácího gólu jsme se začali klepat, přesto jsme výhru proti silnému soupeři ubránili. Klukům chci poděkovat, odmakali to, střídačka žila. Jsou to cenné body, musíme se od nich odpíchnout."

Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Vopelka, 44. Piché (Smoleňák, Koukal) - 4. V. Němec (D. Kindl), 11. Allen (Gulaš, Stach), 11. Jones, 60. Gulaš (Kracík). Rozhodčí: Úlehla, Pražák - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 4776.

Hradec Králové: J. Pavelka - Zámorský, Linhart, Piché, Graňák, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel - Smoleňák, Koukal, Lessio - Bezúch, Cingel, R. Pavlík - Paulovič, Bičevskis, M. Chalupa - Vopelka, Dragoun, Rákos. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Plzeň: Milčakov - Jones, J. Kindl, Čerešňák, Pulpán, Vráblík, Allen, Kaňák - Gulaš, Stach, Indrák - V. Němec, Kracík, D. Kindl - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Pour, Preisinger, Kantner. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.