Brno - KDU-ČSL zvolením nového předsednictva nedělá revoluci, naopak naváže na práci bývalého předsedy Pavla Bělobrádka a bývalého prvního místopředsedy Mariana Jurečky. Novinářům to dnes na sjezdu strany v Brně řekl nový předseda lidovců Marek Výborný. Neuvažuje také o tom, že by stranu s někým spojil. Chce ji mít jako samostatnou a suverénní.

Výborný před novináře předstoupil i s nově zvolenou první místopředsedkyní Šárkou Jelínkovou a zvolenými místopředsedy Janem Bartoškem, Bohuslavem Niemiecem, Štěpánem Matekem a Petrem Hladíkem. Z bývalého předsednictva tak zůstal jen Bartošek. "Neděláme revoluci. Navazujeme na práci, kterou začali Pavel s Marianem. Oni neodcházejí do politického důchdou, budou poslanci a aktivní členové poslaneckého klubu. Budu s nimi řadu věcí nadále diskutovat," řekl Výborný.

V novém předsednictvu je podle něj zastoupení ze Senátu, Sněmovny i komunální politiky. Výborný i Bartošek jsou poslanci, Jelínková je senátorkou a Hladík, Niemiec a Matek jsou náměstky primátorů v Brně, Jablonci a Havířově. "Je to důkaz toho, že je KDU-ČSL silná na komunální úrovni," poznamenal Výborný.

Zdůraznil také to, co už řekl v pátek v projevu. "Vůbec neuvažujeme o tom, že bychom se s někým spojovali. Dokud budu předsedou, bude KDU-ČSL samostatná, suverénní, silná a věřím, že i úspěšná strana," řekl Výborný. Dodal, že KDU-ČSL může být integrující silou pro všechny konzervativně smýšlející politiky.

Spolupráci se stranami ale Výborný nevylučuje. O bližší spolupráci v pátek na sjezdu KDU-ČSL mluvili například předseda ODS Petr Fiala, předseda TOP 09 Jiří Pospíšil nebo místopředseda TOP 09 Vít Rakušan.

Jelínková mezi programovými prioritami lidovců, o kterých se už nové předsednictvo bavilo, zmínila podporu rodin s dětmi, výchovu a vzdělávání, řešení situace lidí, kteří jsou v exekuci, ale také životní prostředí. "Nejsme jen stranou se stoletou historií, ale i stranou budoucnosti. Je důležité, jakou budoucnost a jaké životní prostředí necháme našim dětem," řekla Jelínková.

Posledním místopředsedou KDU-ČSL se stal Petr Hladík

Posledním místopředsedou KDU-ČSL se v nové volbě stal náměstek brněnské primátorky Petr Hladík, byl jediným kandidátem. Získal 290 hlasů, celkem bylo vydaných 375 hlasovacích lístků. Doplnil tak nové místopředsedy, kterými jsou předseda lidoveckého poslaneckého klubu a neúspěšný kandidát na předsedu Jan Bartošek, náměstek havířovského primátora Bohuslav Niemiec a náměstek jabloneckého primátora Štěpán Matek.

Hladík zůstal ve volbě osamocen poté, co nominaci odmítlo dalších deset navržených lidovců. Mezi nimi byl i neúspěšný aspirant na předsedu Marian Jurečka, který byl dosud prvním místopředsedou. V pátek ho nahradila senátorka Šárka Jelínková.

Volba posledního místopředsedy se v pátek nečekaně zdramatizovala. Zatímco Bartošek, Niemiec a Matek uspěli hned v prvním kole, ani v druhém, ani ve třetím kole delegáti nedali dostatek hlasů poslanci a dosavadnímu místopředsedovi Jiřímu Miholovi či senátorce Jitce Seitlové. Novou volbu tak sjezd odložil na dnešní dopoledne. Předsedou strany se v pátek stal poslanec Marek Výborný a po osmi letech nahradil v čele KDU-ČSL Pavla Bělobrádka.

Hladík kandidoval proto, aby se podařilo sjezd zdárně dotáhnout. V páteční volbě posledního místopředsedy se totiž uskutečnila tři kola, z nichž vítěz nevzešel. "Pro mě je prioritou Brno, ale jako náměstek primátorky každý týden jezdím do Prahy, takže jeden den budu věnovat straně a ministerstvům. Myslím si, že to tak vhodně skloubím," uvedl Hladík.

Věnovat se chce suchu a změně klimatu. "Zemi jsme dostali od našich dědů a pradědů a musíme ji předat našim vnukům. Nemůžeme ji předat takhle, musíme ji nastavit. Bude nás to stát hodně úsilí a hodně peněz, ale KDU-CŠL musí být vlajkovou lodí, která dotáhne konkrétní opatření," zdůraznil Hladík.

Jako místopředseda se chce věnovat i spolupráci s komunálními politiky. Podle Hladíka sjezd ukázal vůli po změně. "Mají přijít noví mladí lidé, kteří už dnes mají pozice v komunální politice. Mezi místopředsedy budeme tři náměstci primátora nebo primátorky z Brna, Havířova a Jablonce. Je to jasný vzkaz, že jdeme odspodu," řekl Hladík. Připomněl, že on sám, Matek i Niemiec vstoupili do strany za předsedy Pavla Bělobrádka.