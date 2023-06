Výborný by mohl být jmenován ministrem zemědělství 29. června

Praha - Prezident Petr Pavel by mohl ministrem zemědělství jmenovat Marka Výborného 29. června. Předběžně se na tom dohodl s premiérem Petrem Fialou (ODS), řekl novinářům předseda vlády. Prezident se chce ještě s Výborným setkat, protože ho osobně nezná. Podle Fialy ale bude jeho návrh na jmenování respektovat. Výborný by měl ve funkci nahradit Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL), který oznámil ve středu rezignaci ke konci června.

Fiala řekl, že na dnešní pravidelné schůzce Pavla informoval o změně na pozici ministra zemědělství. Probrali spolu další postup při výměně ministrů. "Máme předběžně stanovené, kdy by mohlo dojít ke jmenování nového ministra zemědělství, a to 29. června," řekl Fiala. S Výborným se Pavel předtím setká. "To já pokládám za správné a naprosto logické. Pan prezident toto přání projevil i proto, že se osobně s Markem Výborným nezná. Nicméně již dnes pan prezident Pavel jasně řekl, že bude respektovat moji nominaci na tuto pozici," dodal premiér.

Setkání s Výborným avizoval Pavel už dopoledne. Na tiskové konferenci, která se konala ještě před jednáním s Fialou, prezident řekl, že o Výborném jako kandidátovi slyšel podobně jako veřejnost poprvé ve středu. Výborný ČTK řekl, že termín schůzky s prezidentem už má domluven.

O projednání změny ve vládě požádal ve středu Fialu předseda lidovců Marian Jurečka. Nominaci dosavadního šéfa sněmovní frakce lidovců Výborného premiér ve středu podpořil, musí ji ale ještě schválit širší vedení KDU-ČSL. Nekula svůj konec zdůvodnil tím, že v posledních týdnech necítil podporu vedení lidové strany.

Od března, kdy Pavel vystřídal na Hradě Miloše Zemana, bude změna ve vládě čtvrtou v řadě. Den poté, co se ujal funkce hlavy státu, jmenoval Pavel ministrem životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). V květnu po rezignaci Vladimíra Balaše (STAN) jmenoval ministrem školství Mikuláše Beka (STAN), který do té doby zastával funkci ministra pro evropské záležitosti. Tím jmenoval Martina Dvořáka (STAN).