Výborný bude jednat o cenách s představiteli obchodních řetězců

Praha - Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) bude o cenách potravin jednat ve čtvrtek 7. září se zástupci osmi největších obchodních řetězců působících v České republice. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce dnes zopakoval, že není ministrem cenotvorby, chce nicméně na producenty i prodejce působit neformálně. Uvedl také, že neplánuje měnit zákon tak, aby se dotkl slevových akcí.

Podle předsedy Zemědělského svazu Martina Pýchy by bylo vhodné omezit legislativou množství jednoho zboží prodávaného ve slevových akcích. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza je proti zásahům státu do obchodu. Podle Výborného je třeba, aby všichni na českém trhu s potravinami "hráli podle pravidel", protože ale od svého příchodu na ministerstvo ještě v obchodníky nejednal, nechce se vyjadřovat k jejich chování. Zopakoval také, že případná opatření jsou na straně České obchodní inspekce.

Podle Výborného nesmí být marže nepřiměřené. Na výstavě Země živitelka v druhé polovině srpna uvedl, že vláda bude apelovat na řetězce, aby nabízely víc českých potravin. Premiér Petr Fiala (ODS) tam jednal o cenách potravin a letošních ziscích potravinářských firem s představiteli oboru. Schůzky se zúčastnili generální ředitel Madety Milan Teplý, prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová či zástupci Svazu pekařů a cukrářů v ČR a Českého svazu zpracovatelů masa. "Věřím, že když náklady opět klesají, projeví se to na poklesu cen potravin a že to občané pocítí," řekl. Ke zlevnění domácí produkce potravin podle něj přispěje i to, když potravináři a zemědělci loňské mimořádné zisky znovu investují.

Ceny potravin v Česku budou zbytek roku dál klesat, řekla v polovině srpna ČTK prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. Výjimkou je vepřové maso; jeho cena se řídí podle německé burzy, kde pořád roste, dodala. Tempo meziroční inflace v červenci opět zpomalilo, spotřebitelské ceny meziročně stouply o 8,8 procenta z červnových 9,7 procenta. Kladný vliv na to měly zejména ceny potravin, informoval na webu Český statistický úřad (ČSÚ). Ceny potravin proti červnu klesly o 0,8 procenta, meziročně byly vyšší o 9,5 procenta.