Výbor vyzval vládu, aby uznávala očkování ve třetích zemích vakcínami EMA

Praha - Sněmovní zahraniční výbor vyzval vládu k tomu, aby pro české občany, kteří byli ve třetích zemích očkováni proti covidu-19 vakcínami schválenými Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a certifikovanými v ČR, platily při pobytu v Česku totožné podmínky jako pro občany očkované v Česku. Výbor to schválil v usnesení na návrh poslankyně ODS Jany Černochové.

Vzhledem k tomu, že usnesení hovoří o pobytu, netýkaly by se podle něj stejné podmínky pouze přicestování, ale též například využívání služeb. Pro návrh hlasovalo 13 poslanců, dva z SPD se zdrželi.

Co se týče přicestování do ČR, náměstek ministra zahraničí Martin Smolek uvedl, že od 21. června bude platit, že čeští občané a rezidenti v ČR očkovaní jinde látkou schválenou EMA nebudou muset do samoizolace, i kdyby přijeli z tmavě červených zemí s velmi vysokou mírou rizika nákazy koronavirem na takzvané mapě cestovatele. Bude se na ně pohlížet jako na přijíždějící občany z červených zemí.

Platit to nebude pro osoby přijíždějící z černých zemí s extrémní mírou rizika šíření nových koronavirových mutací. Konkrétně se jedná o Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Nepál, Peru, Svazijsko/Eswatini, Tanzanii (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambii a Zimbabwe.

Při návratu ze zemí spadajících do tmavě červené kategorie, kam se řadí menší část zemí Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedené v ostatních kategoriích, je aktuálně nutné podstoupit první test ještě před vstupem na území Česka. PCR v Česku je pak povinný nejdříve pátý den, ale nejpozději 14. den po návratu z tmavě červené země. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Zůstává také povinnost vyplnit před návratem příjezdový formulář.

V červené kategorii je velká část zemí EU. Lidé musí po návratu z těchto států podstoupit PCR test, a to nejpozději pět dní po návratu do České republiky.

Výjimky pro očkované už částečně platí. Pokud má cestující ze zemí s vysokým rizikem nákazy a ze zemí se středním rizikem nákazy alespoň 22 dní po první dávce očkování, může do ČR přicestovat jen s vyplněným příjezdovým formulářem. Musí ale očkování doložit národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, který vydaly ČR, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko nebo Chorvatsko. Od 21. června to bude platit pro celou EU a Srbsko.