Výbor vyzval Maláčovou, aby znovu jednala s MF o doplacení služeb

Praha - Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) by měla začít do poloviny srpna vyjednávat s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o další miliardě korun pro sociální služby. Na příštím jednání vlády by pak měla usilovat o to, aby kabinet dofinancování projednal. Maláčovou k tomu dnes vyzval sněmovní sociální výbor. Podle něj kvůli nedostatku peněz hrozí omezení péče a propouštění.

Maláčová novinářům řekla, že usnesení výboru respektuje. Situaci by podle ní pomohlo řešit společné jednání kabinetu s hejtmany, chce ho iniciovat. Schillerová uvedla, že bez analýzy dosavadního využívání financí na sociální služby není ochotna o uvolnění dalších peněz z rozpočtu jednat.

Poskytovatelé služeb si stěžují na nedostatek peněz. Kraje chybějící sumu vyčíslily na dvě miliardy korun. Miliardu dostanou od ministerstev práce a financí, 1,5 miliardy pak mohou do roku 2022 čerpat na určité projekty z evropských fondů. Z nich se ale podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) Jiřího Horeckého krajům do konce roku podaří získat nejvýš sto milionů, ne chybějící miliardu.

O nutnosti doplacení jednal výbor už poněkolikáté. "Zažíváme déja vu, stále jsme na stejném mrtvém bodě," uvedla místopředsedkyně výboru Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Podle lidovce Víta Kaňkovského se jednání už měsíce točí v kruhu. "Mně přijde neuvěřitelné, že ČR, která zažívá nebývalý ekonomický boom, nemá miliardu na to, aby se dofinancovaly sociální služby. Ale máme bez zkoumání, zda na to lidé mají, nebo ne, na jízdné zdarma, ne už na péči o potřebné," uvedl místopředseda výboru Jan Bauer (ODS). Podle členů výboru by měla vláda říct, že potřebné peníze neposkytne a kraje je musejí zajistit samy.

Maláčová po jednání novinářům řekla, že její resort požadavky od krajů naplnil. Na navýšení platů podle ministryně chybí 638 milionů, na zvláštní příplatky 360 milionů a na projekty 0,8 až 0,9 miliardy. Schválenou dodatečnou miliardu na platy a příplatky by měly mít kraje na účtech začátkem srpna.

"Ta čísla, která jsme dostali od Asociace krajů, jsme naplnili. O celé situaci budeme jednat. Usnesení výboru velmi respektuji. Potřebujeme ale zklidnit zpolitizovanou situaci a podívat se, co bude dál," uvedla Maláčová. Dodala, že vládu bude na příštím zasedání o výsledcích výboru informovat. "Adekvátním řešením by bylo jednání vlády a hejtmanů, abychom si z očí do očí řekli, jaká situace vládne," míní ministryně.

Schillerová novinářům řekla, že požadavek na doplacení chybějící miliardy korun je pro ni "nová informace". Podle šéfky státní pokladny je nutná analýza financování sociálních služeb, kterou má dodat ministerstvo práce. "Bez analýzy určitě nejsem ochotna jednat o žádných penězích. Chci přesnou analýzu, kam peníze šly, a tu pořád nemám," uvedla Schillerová.

Poskytovatelé požadovali pro letošek na sociální služby 20,38 miliardy korun. Ministerstvo práce na ně v rozpočtu má 15,7 miliardy. Tato suma nepočítala ale už s výraznějším zvýšením platů a zvláštních příplatků, které vláda schválila až před koncem loňského roku.