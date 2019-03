Washington - Právní výbor americké Sněmovny reprezentantů v pondělí požádá o předání některých dokumentů více než 60 osob blízkých prezidentu Donaldu Trumpovi. Zahájí tak zkoumání údajné Trumpovy snahy mařit vyšetřování vazeb mezi jeho volební kampaní a Ruskem. Televizi ABC to dnes řekl demokratický kongresman a předseda sněmovního výboru Jerrold Nadler.

"Je zcela zjevné, že prezident mařil vyšetřování. Vyšetřování (zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta) Muellera označil 1100krát za hon na čarodějnice. Snažil se ochránit (bývalého bezpečnostního poradce Michaela) Flynna před vyšetřováním ze strany FBI. Propustil (šéfa FBI Jamese) Comeyho, aby zastavil 'tu věc s Ruskem', jak řekl NBC News. Mává lidem před očima omilostněním, veřejně zastrašuje svědky," řekl Nadler.

Agentura AP podotýká, že právní výbor Sněmovny by stál v čele případného procesu tzv. impeachmentu, neboli sesazení prezidenta. Nadler tuto možnost zmiňoval už dříve, má však za to, že v tuto chvíli pro spuštění mechanismu nejsou dostatečné důkazy. "Když chcete uspět s impeachmentem, musíte přesvědčit americkou veřejnost, že je to správný postup," uvedl.

"Zítra (v pondělí) rozešleme žádosti o dokumenty více než 60 lidem z Bílého domu či ministerstva spravedlnosti... a zahájíme vyšetřování, abychom americkému lidu mohli prezentovat argumenty o maření spravedlnosti, korupci a zneužití moci," popsal Nadler další kroky svého výboru. Žádosti mají mimo jiných dostat Donald Trump mladší a finanční ředitel Trump Organization Allen Weisselberg.

Muellerovo vyšetřování možné spolupráce Trumpova týmu z kampaně před americkými prezidentskými volbami v roce 2016 s Ruskem se podle informací amerických médií chýlí ke konci, žádná oficiální informace ale zatím v tomto směru nezazněla. Stejně tak není známý obsah konečné zprávy ani to, zda dokument bude zveřejněn.

Muellerovo vyšetřování Trump velmi často kritizuje a zároveň tvrdí, že k žádné koordinaci mezi jeho štábem a ruskými subjekty nedošlo. V sobotu v projevu na výroční Konferenci konzervativní politické akce (CPAC) preident označil vyšetřování za "hovadinu". Server Axios ale připomíná, že práce Muellerova týmu už vedla ke 37 obžalobám či přiznáním viny a ke čtyřem odsuzujícím verdiktům.