Washington - Právní výbor amerického Senátu nejtěsnějším poměrem hlasů podpořil kandidaturu Bretta Kavanaugha na místo soudce Nejvyššího soudu. Kavanaugha navrhl prezident Donald Trump, ale proceduru zkomplikovalo obvinění ze sexuálního útoku, které proti kandidátovi vznesla profesorka psychologie Christine Blaseyová Fordová. Hlasování výboru předcházela dramatická debata, pro kandidáta se nakonec vyslovilo všech 11 senátorů z řad republikánů, všech deset demokratů bylo proti. O kandidatuře bude definitivně rozhodovat plénum Senátu.

Ještě před hlasováním vystoupil republikánský senátor Jeff Flake, který byl ještě ve čtvrtek nerozhodnutý, zda Kavanaugha podpoří. Prohlásil, že by bylo správné, aby veškerá obvinění proti kandidátovi prozkoumal Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Žádal proto, aby hlasování v plénu Senátu bylo o týden odloženo. Jeho požadavek zmátl některé senátory, kteří následně nevěděli, zda ve výboru hlasují o odložení nebo přímo o podpoře Kavanaugha. Šéf výboru je musel ujišťovat, že o podpoře kandidáta.

Jak poznamenala britská BBC, Flake svým požadavkem na odklad hlasování naznačil, že by v plénu Kavanaugha nemusel podpořit, jestliže nedojde právě k vyšetřování FBI. Stejně jako on by se pak mohli zachovat i další váhající senátoři a kandidaturu Kanavaugha zamítnout.

Vyšetřování FBI by nicméně musel schválit prezident Trump. Ten dnes uvedl, že ani na okamžik neuvažoval o jiné nominaci do funkce soudce Nejvyššího soudu. "Vypadá jako velmi milá žena," řekl o Christine Blaseyové Fordové a dodal, že její vystoupení bylo velmi přesvědčivé. Senátní výbor ženu, která Kavanaugha obvinila, vyslechl ve čtvrtek. Kavanaugh její obvinění vzápětí popřel.

Prezident rovněž naznačil, že se nebude zapojovat do nynějšího vyjednávání Senátu. "Nechám Senát, ať to vyřeší. Oni rozhodnou," řekl Trump novinářům v Bílém domě. V souvislosti s Flakeovou výzvou totiž nyní senátoři řeší, zda skutečně hlasování neodložit. Ještě před hlasováním ve výboru se očekávalo, že Senát, v němž mají republikáni většinu 51:49 hlasům, bude o kandidatuře hlasovat patrně příští týden, první procedurální úkony se ale měly odehrát již v sobotu. Nyní ovšem není jasné, zda k tomu skutečně dojde. Rozhodnutí výboru o podpoře Kanavaugha má pro horní komoru charakter nezávazného doporučení.

Dnešnímu zasedání senátního výboru předcházel incident, jehož hlavní postavou byl rovněž Flake. Ten poté, co byl nerozhodnutý, dnes ohlásil, že pro Kavanaugha hlasovat bude. U výtahu, kterým chtěl odjet k jednací místnosti, ho poté několik minut zdrželo několik žen, mezi nimiž nejméně jedna byla v minulosti obětí sexuálního násilí. "Neodvracejte zrak, podívejte se mi do očí a řekněte mi, že to, co se mi stalo, není důležité," opakovaně tato žena naléhala na senátora, který se odpovědi vyhnul.