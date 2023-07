Výbor pro investice řešil dopravní infrastrukturu, zaměstnávání cizinců

Praha - Vládní výbor pro strategické investice se na prvním jednání věnoval strategii výstavby dopravní infrastruktury a zajištění dostatku kvalifikované pracovní síly pro podniky. Po jednání výboru to novinářům řekl premiér Petr Fiala (ODS). Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) na jednání představil plán rozvoje dopravní infrastruktury, který do deseti let počítá s dostavbou dálniční sítě a zahájením stavby vysokorychlostní železnice. Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je potřeba získávat cizince pro české firmy, kterým nyní chybí na 200.000 pracovníků.

"České ekonomice začne ujíždět vlak, pokud něco neuděláme," řekl Fiala. Podle něj předchozí vlády zanedbaly v řadě oblastí rozvoj země a bez rychlých kroků hrozí, že se sníží česká konkurenceschopnost. Zmínil zejména stavbu dopravní a energetické infrastruktury a zajištění dostatku pracovníků pro české firmy.

Kupka na jednání výboru představil desetiletý plán pro rozvoj dopravní infrastruktury včetně možností financování. V oblasti dálniční sítě označil za priority dostavbu Pražského okruhu, dokončení dálnice D35 a stavbu dálničních spojení na hranice. "Požadavek snadno procestovat Českou republiku je klíč k tomu, jak být úspěšnou zemí," řekl. Dalším zásadním krokem je stavba vysokorychlostních tratí, které podle Kupky nejen pomohou propojení metropolí, ale také uvolní kapacitu současných tratí pro regionální a nákladní dopravu.

Podle Kupky bude po roce 2026 nutné zvýšit investice do stavby dopravní infrastruktury na více než 300 miliard korun ročně. V letošním roce Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) funguje s rozpočtem 150 miliard korun, který je dosud nejvyšší. Kupka také očekává zapojení soukromého sektoru do financování dopravní infrastruktury, využití evropských fondů nebo vydávání takzvaných zelených dluhopisů.

Jurečka zdůraznil, že nedostatek pracovních sil limituje možnosti růstu českého hrubého domácího produktu. Pokud by se podařilo zaplnit chybějících 200.000 pracovních míst, přineslo by to navíc do rozpočtu dodatečných 40 miliard korun, řekl. Vláda podle něj potřebuje přivést do Česka kvalifikované zahraniční pracovníky, kteří volná místa zaplní. "Potřebujeme efektivně, bezpečně a rychleji získávat lidi ze zemí, které jsou nám kulturně a hodnotově blízké," řekl Jurečka. Kromě tradiční spolupráce s postsovětskými státy zmínil Vietnam a Filipíny.

Vláda zřídila výbor na konci června. Jeho úkolem je koordinovat podmínky pro zajištění strategických investic v oblasti dopravní infrastruktury, bydlení, energetiky, vzdělávání, vědy a výzkumu. Na dnešním zasedání podle Fialy vznikly první pracovní skupiny pro legislativu a pro financování. Další jednání výboru premiér očekává na začátku září.